Могут бить по дорогам и бензовозам: офицер ВСУ предупредил об угрозе FPV-дронов для Киева

Офицер ВСУ Егор Фирсов предупредил, что россияне могут бить FPV-дронами по Киеву и пригороду так же, как делают это в Харькове, Сумах и Краматорске. Он отметил, что оккупанты также уже начали использовать FPV-технологии в "Шахедах".

Об угрозе атак на Киев дронов РФ с FPV-системами народный депутат 7 и 8 созывов и заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем сказал в комментарии "Новости.Live". Он утверждает, что атаки вражеских FPV-беспилотников могут угрожать столице в ближайшее время.

"Условно говоря, часть "Шахедов" в частности используют систему FPV", — сказал Фирсов.

Он пояснил, что оператор FPV-беспилотника видит, куда он летит, и по его данным, часть "Шахедов" уже имеет такую технологию.

"То есть использует не просто телеметрию, связь по управлению, и не просто движется по координатам. Враг постоянно все пытается тестировать. В этом есть преимущество: постоянно делать тесты", — отметил офицер.

Он добавил, что последние модификации "Шахедов" по сравнению с первыми моделями претерпели существенные изменения. Угроза ударов FPV-дронов для Киева также не исчезла, а только растет.

"Они не будут, условно говоря, бить по ТЭЦ, потому что просто крыла FPV будет мало, но они могут разрушать дорогу, следить за бензовозами, тяжелой техникой. К сожалению, это возможно уже сейчас", — сказал военный.

По его словам, для гражданского населения большую угрозу все еще представляют "Шахеды", и FPV-дроны будут опасными для инфраструктуры, в частности, в Киеве и пригороде.

"Если мы говорим не о Киеве, а о Харькове, Сумах, Запорожье, Краматорске — там залеты FPV давно, к сожалению, стали нормой", — сказал Егор Фирсов.

Дроны РФ: что известно об угрозе FPV для Киева

Егор Фирсов советовал киевлянам готовиться к атакам больших FPV-дронов в сентябре 2025 года. Тогда он говорил, что атаки будут нацелены на энергетическую инфраструктуру, а классическая противовоздушная оборона будет против них бессильной.

Напомним, в сентябре 2025 года обозреватели Defense Express писали. что российские БПЛА получили mesh-модемы для сетевых атак, а ныне советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов писал, что новая версия "Шахеда" может управляться в режиме онлайн с территории России.

18 февраля "Флеш" сообщал, что "Шахеды" РФ впервые несли два FPV со взрывчаткой.