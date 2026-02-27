"Із задоволенням": Зеленський відповів, чи прийняв би ядерну зброю від західних партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що якби Україні запропонували надати ядерну зброю країни Заходу, то він залюбки прийняв би цю пропозицію.

Водночас наразі ніхто з партнерів Україні ядерну зброю не пропонував. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Sky News.

Журналіст запитав у президента про те, чи готова Україна прийняти ядерну зброю, якщо їй надійде така пропозиція від Франції чи Великої Британії. Це питання виникло на фоні заяв Кремля про те, що Київ нібито може отримати ядерну зброю.

Зеленський наголосив, що "із задоволенням" прийняв би таку пропозицію, однак уточнив, що наразі такі пропозиції не надходили.

Чи може Україна виграти війну

Зеленський також відповів на те, чи може Україна виграти війну. За його словами, складне питання полягає в тому, що саме перемога. Адже говорити про території наразі непросто.

"По-перше, як повернути всю землю на сьогодні, це дуже складно. І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", — заявив Зеленський.

Чи може Україна здати Слов'янськ та Краматорськ

Президент пояснив, що Україна точно не готова віддавати міста-фортеці Слов'янськ та Краматорськ — це буде червоною лінією.

"Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов’янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 тисяч людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами, які сказали Росії, що ці люди готові бути російськими? А якщо ні, то їх уб’ють або виштовхнуть на фронт, або виштовхнуть до в’язниці", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Україна розглядає можливість використання "ядерного компонента" і може атакувати російські газопроводи на дні Чорного моря, зокрема "Турецький потік" і "Блакитний потік". За його словами, такі дії нібито підтримуються західними спецслужбами. У відповідь Путін наказав ФСБ посилити охорону енергетичної та транспортної інфраструктури Росії і попередив, що вороги Москви пошкодують, якщо будуть занадто сильно на неї тиснути.

Після заяви диктатора РФ з черговими погрозами виступив заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Зокрема, він заявив, що Росія має право на "симетричну відповідь", якщо Франція і Велика Британія передадуть ядерну зброю Україні.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Путін не планує відмовлятись від окупації Донбасу, взяття під контроль України та усунення від влади чинного президента країни Володимира Зеленського.

Нагадуємо, 27 лютого президент Зеленський в інтерв'ю медіа Sky News пояснив, чому не віддасть Путіну Донбас.