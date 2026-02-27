"С удовольствием": Зеленский ответил, принял бы ядерное оружие от западных партнеров или нет

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что если бы Украине предложили предоставить ядерное оружие страны Запада, то он охотно принял бы это предложение.

В то же время пока никто из партнеров Украине ядерное оружие не предлагал. Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

Журналист спросил у президента о том, готова ли Украина принять ядерное оружие, если ей поступит такое предложение от Франции или Великобритании. Этот вопрос возник на фоне заявлений Кремля о том, что Киев якобы может получить ядерное оружие.

Зеленский отметил, что "с удовольствием" принял бы такое предложение, однако уточнил, что пока такие предложения не поступали.

Может ли Украина выиграть войну

Зеленский также ответил на то, может ли Украина выиграть войну. По его словам, сложный вопрос заключается в том, что именно победа. Ведь говорить о территориях пока непросто.

"Во-первых, как вернуть всю землю на сегодня, это очень сложно. И это будет слишком много потерь человеческих жизней... Но что хорошо, что Россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проиграем", — заявил Зеленский.

Может ли Украина сдать Славянск и Краматорск

Президент объяснил, что Украина точно не готова отдавать города-крепости Славянск и Краматорск — это будет красной линией.

"Если мы выйдем с этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 тысяч людей, которые там сейчас находятся, будут оккупированы россиянами, которые сказали России, что эти люди готовы быть российскими? А если нет, то их убьют или вытолкнут на фронт, или вытолкнут в тюрьму", — сказал глава государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что якобы Украина рассматривает возможность использования "ядерного компонента" и может атаковать российские газопроводы на дне Черного моря, в частности "Турецкий поток" и "Голубой поток". По его словам, такие действия якобы поддерживаются западными спецслужбами. В ответ Путин приказал ФСБ усилить охрану энергетической и транспортной инфраструктуры России и предупредил, что враги Москвы пожалеют, если будут слишком сильно на нее давить.

После заявления диктатора РФ с очередными угрозами выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В частности, он заявил, что Россия имеет право на "симметричный ответ", если Франция и Великобритания передадут ядерное оружие Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что Владимир Путин не планирует отказываться от оккупации Донбасса, взятия под контроль Украины и устранения от власти действующего президента страны Владимира Зеленского.

Напоминаем, 27 февраля президент Зеленский в интервью медиа Sky News объяснил, почему не отдаст Путину Донбасс.