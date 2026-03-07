Спершу — потреби Бельгії: ЗМІ пояснили, чому Україна за два роки не отримала обіцяні F-16

Бельгія поки що не передала жодного обіцяного Україні винищувача F-16, хоча ще два роки тому оголосила про намір відправити 30 літаків. Основною причиною затримки є необхідність спершу оновити власний авіапарк, замінивши F-16 на нові F-35.

Про це пише видання VRT, посилаючись на дані Міністерства оборони Бельгії та коментарі генерал-майора Герта Де Декера. Як повідомляє видання, два роки тому тодішній прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо оголосив, що до кінця 2024 року країна передасть Україні перші чотири з 30 обіцяних винищувачів F-16. Проте, за даними Міністерства оборони, жоден літак досі не покинув бельгійські аеродроми. Для порівняння, Нідерланди, Данія та Норвегія вже поставили F-16 Україні, і деякі з них активно використовуються у бойових умовах.

Основною причиною затримки є пізнє постачання F-35 до Бельгії. Без нових літаків країна не може вивести з експлуатації старі F-16. За словами генерал-майора Де Декера, першочергово Бельгія задовольняє власні потреби. Зокрема, Бельгія планує повністю перейти на F-35 до кінця 2028 року, а остаточні поставки F-16 Україні очікуються не раніше 2029 року.

Водночас українські пілоти вже проходять навчання на бельгійських F-16. Експерт Єнс Франссен пояснив, що процес підготовки потребує більше часу через значну різницю між радянськими та західними літаками та складність адаптації до бойових умов. Автор статті пише, що процес навчання йде повільніше, ніж очікувалось, оскільки пілоти повинні адаптуватися до англомовної кабіни та принципово іншої тактики управління літаком порівняно з радянськими літаками.

За словами фахівця, "існує значний розрив між часом поставки літака та його фактичною експлуатацією", і частково ця затримка пов’язана з необхідністю підготовки достатньої кількості кваліфікованих пілотів. Ба більше, підготовка адаптується під умови сучасної війни в Україні, де значну роль відіграють дрони, а традиційні методи ведення повітряних боїв часто виявляються менш ефективними.

Зокрема, у матеріалі йдеться, що F-16 не лише має бойове значення, але й виступає символом західної підтримки України. Так, літаки можуть використовуватися для ударів по цілях глибоко на території ворога, хоча ризик ураження зенітними системами великий. До отримання власних F-16 Бельгія також підтримує технічне обслуговування літаків, які Україна отримала від інших країн та допомагає максимально швидко їх відновлювати.

У матеріалі також зауважили,що офіс міністра оборони Бельгії Тео Франкена на момент публікації не надав коментар щодо строків передачі винищувачів.

Нагадаємо, що в серпні 2025 року Фокус писав, що міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив про передачу Україні у вересні декількох винищувачів F-16. При цьому точну кількість переданих літаків Прево не уточнив.

Раніше повідомлялося, що Бельгія обіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, проте жоден літак не прибув. Тоді ж затримку пов’язували з технічними та логістичними причинами. Зокрема, ще у 2025 році старий парк літаків потребував капітального ремонту, а постачання нових F-35 для заміни F-16 відбувалося із запізненням.