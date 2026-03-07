Сначала — потребности Бельгии: СМИ объяснили, почему Украина за два года не получила обещанные F-16

Бельгия пока не передала ни одного обещанного Украине истребителя F-16, хотя еще два года назад объявила о намерении отправить 30 самолетов. Основной причиной задержки является необходимость сперва обновить собственный авиапарк, заменив F-16 на новые F-35.

Об этом пишет издание VRT, ссылаясь на данные Министерства обороны Бельгии и комментарии генерал-майора Герта Декера. Как сообщает издание, два года назад тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил, что до конца 2024 года страна передаст Украине первые четыре из 30 обещанных истребителей F-16. Однако, по данным Министерства обороны, ни один самолет до сих пор не покинул бельгийские аэродромы. Для сравнения, Нидерланды, Дания и Норвегия уже поставили F-16 Украине, и некоторые из них активно используются в боевых условиях.

Основной причиной задержки является поздняя поставка F-35 в Бельгию. Без новых самолетов страна не может вывести из эксплуатации старые F-16. По словам генерал-майора Де Декера, в первую очередь Бельгия удовлетворяет собственные потребности. В частности, Бельгия планирует полностью перейти на F-35 до конца 2028 года, а окончательные поставки F-16 Украине ожидаются не ранее 2029 года.

В то же время украинские пилоты уже проходят обучение на бельгийских F-16. Эксперт Йенс Франссен объяснил, что процесс подготовки требует больше времени из-за значительной разницы между советскими и западными самолетами и сложности адаптации к боевым условиям. Автор статьи пишет, что процесс обучения идет медленнее, чем ожидалось, поскольку пилоты должны адаптироваться к англоязычной кабине и принципиально другой тактике управления самолетом по сравнению с советскими самолетами.

По словам специалиста, "существует значительный разрыв между временем поставки самолета и его фактической эксплуатацией", и частично эта задержка связана с необходимостью подготовки достаточного количества квалифицированных пилотов. Более того, подготовка адаптируется под условия современной войны в Украине, где значительную роль играют дроны, а традиционные методы ведения воздушных боев часто оказываются менее эффективными.

В частности, в материале говорится, что F-16 не только имеет боевое значение, но и выступает символом западной поддержки Украины. Так, самолеты могут использоваться для ударов по целям глубоко на территории врага, хотя риск поражения зенитными системами большой. До получения собственных F-16 Бельгия также поддерживает техническое обслуживание самолетов, которые Украина получила от других стран и помогает максимально быстро их восстанавливать.

В материале также отметили, что офис министра обороны Бельгии Тео Франкена на момент публикации не предоставил комментарий относительно сроков передачи истребителей.

Напомним, что в августе 2025 года Фокус писал, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о передаче Украине в сентябре нескольких истребителей F-16. При этом точное количество переданных самолетов Прево не уточнил.

Ранее сообщалось, что Бельгия обещала передать Украине 30 истребителей F-16, однако ни один самолет не прибыл. Тогда же задержку связывали с техническими и логистическими причинами. В частности, еще в 2025 году старый парк самолетов нуждался в капитальном ремонте, а поставки новых F-35 для замены F-16 происходили с опозданием.