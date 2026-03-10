Зеленський поговорив з Прокопенком "Редісом": навіщо зустрілись вдруге за тиждень

10 березня президент України Володимир Зеленський поговорив з командиром 1 корпусу Національної гвардії України Денисом "Редісом" Прокопенком. Зустріч відбулась через п'ять днів після попередньої розмови, коли погони бригадного генерала вручались прямо на лінії фронту. Які кроки планує президент задля посилення корпусу НГУ та фронту?

Зеленський та Прокопенко поговорили про питання фронту у Донецькій області, ідеться у Telegram-каналі президента. Глава держави нагадав, що 6 березня побував у командному пункті та вручив відзнаки й нагороди бійцям 12 бригади НГУ "Азов". Крім того, саме тоді, Зеленський особисто вручив "Редісу" погони бригадного генерала. Нова зустріч, 10 березня, відбулась в офісі президента. Серед іншого, говорили про ефективну оборону довірено ділянки фронту на Донбасі й про допомогу корпусу НГУ.

Президент України опублікував фото зустрічі з Прокопенком та додав, що говорили про речі, озвучені "минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині". Зеленський не уточнив, чи ішлося про подальшу службу командира корпусу, чи про ідеї "Редіса" щодо ситуації на фронті. Втім, глава держави відзначив, що 1 корпус НГУ є " однією з найбільш ефективних бойових структур", та заявив, що розв'яжуть нагальні проблеми підрозділу Сил оборони.

"Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення", — ідеться у дописі Зеленського.

У акаунті Прокопенка на Facebook відсутні коментарі щодо зустрічі з президентом.

Зеленський та Прокопенко — деталі

Попередня зустріч Зеленського та Прокопенка відбулась 6 березня, вказано у Telegram-каналі президента. Вказується, що глава держави відвідав Добропільский напрямок та вручив нагороди. На відео з місця подій показали, що був присутній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інші представники Генштабу. Під час зустрічі Прокопенко щось показував присутнім генералам: деталі не уточнюються. Президент при цьому уточнив, що ідеться про утримання Добропілля та бої біля Родинського, Білицького та Шахового. Вказується, що ішлося про забезпечення дронами, евакуацію поранених, ремонт, логістику та про розв'язання проблеми СЗЧ.

Попередня згадка про Прокопенка сталась 25 лютого 2026 року. На порталі президента України з'явися указ про присвоєння звання бригадного генерала командиру "Азову", який доти був полковником.

Зазначимо, восени 2025 року ледь не стався прорив ЗС РФ під Добропіллям, коли російські підрозділи рвонули на північ на глибину в десятки кілометрів. Бійці "Азову" розповіли, як вдалось закрити прорив та яку тактику використовував противник.

