Зеленский поговорил с Прокопенко "Редисом": зачем встретились второй раз за неделю

10 марта президент Украины Владимир Зеленский поговорил с командиром 1 корпуса Национальной гвардии Украины Денисом "Редисом" Прокопенко. Встреча состоялась через пять дней после предыдущего разговора, когда погоны бригадного генерала вручались прямо на линии фронта. Какие шаги планирует президент для усиления корпуса НГУ и фронта?

Зеленский и Прокопенко поговорили о вопросах фронта в Донецкой области, говорится в Telegram-канале президента. Глава государства напомнил, что 6 марта побывал в командном пункте и вручил награды бойцам 12 бригады НГУ "Азов". Кроме того, именно тогда, Зеленский лично вручил "Редису" погоны бригадного генерала. Новая встреча, 10 марта, состоялась в офисе президента. Среди прочего, говорили об эффективной обороне вверенного участка фронта на Донбассе и о помощи корпусу НГУ.

Президент Украины опубликовал фото встречи с Прокопенко и добавил, что говорили о вещах, озвученных "в прошлую пятницу во время моей поездки в районы выполнения боевых задач в Донецкой области". Зеленский не уточнил, шла ли речь о дальнейшей службе командира корпуса или об идеях "Редиса" относительно ситуации на фронте. Впрочем, глава государства отметил, что 1 корпус НГУ является "одной из самых эффективных боевых структур", и заявил, что решат насущные проблемы подразделения Сил обороны.

"Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов по комплектации и обеспечению", — говорится в заметке Зеленского.

В аккаунте Прокопенко на Facebook отсутствуют комментарии относительно встречи с президентом.

Зеленский и Прокопенко — детали

Предыдущая встреча Зеленского и Прокопенко состоялась 6 марта, указано в Telegram-канале президента. Указывается, что глава государства посетил Добропольское направление и вручил награды. На видео с места событий показали, что присутствовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, другие представители Генштаба. Во время встречи Прокопенко что-то показывал присутствующим генералам: детали не уточняются. Президент при этом рассказал, что речь идет об удержании Доброполья и боях около Родинского, Белицкого и Шахматного. Указывается, что речь шла об обеспечении дронами, эвакуации раненых, ремонте, логистике и о решении проблемы СЗЧ.

Предыдущее упоминание о Прокопенко произошло 25 февраля 2026 года. На портале президента Украины появился указ о присвоении звания бригадного генерала командиру "Азова", который до этого был полковником.

Отметим, осенью 2025 года едва не произошел прорыв ВС РФ под Добропольем, когда российские подразделения рванули на север на глубину в десятки километров. Бойцы "Азова" рассказали, как удалось закрыть прорыв и какую тактику использовал противник.

