Через війну в Ірані Україна може зіштовхнутися з нестачею "найціннішої зброї" для відбиття атак РФ, — Bloomberg

Війна на Близькому Сході вичерпує світові запаси ракет Patriot, що стали найціннішою зброєю для України у відбитті масованих російських атак.

Через значне використання засобів протиповітряної оборони у протистоянні з Іраном союзники України, у тому числі і США, можуть "жорсткіше контролювати власні ракети". Про це пише видання Bloomberg.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році отримала загалом 600 ракет PAC-3. Ця кількість значно менша, аніж та, яку було випущено у районі Перської затоки з моменту початку операції США та Ізраїлю в Ірані. За інформацією видання, для збиття понад 2000 іранських дронів та майже 700 ракет США разом із союзниками використали понад 1000 ракет-перехоплювачів PAC-3.

Ці цифри спричинили навантаження на постачання по всьому світу і викликали побоювання щодо того, наскільки швидко їх вдасться замінити.

Зараз Україна використовує системи ППО Patriot для збиття серйозніших загроз — балістичних та крилатих ракет РФ, зокрема гіперзвукових "Кинджалів" та "Цирконів". У Києві були вражені, коли дізналися, що країни Перської затоки їх застосовують для збиття іранських "Шахедів".

"Patriots — це наш пріоритет", — заявив Володимир Зеленський у коментарі журналістам, додавши, що поповнення запасів цих ракет є надзвичайно важливим, як і самих систем.

Натомість Україна запропонувала поділитися своїм досвідом збиття "Шахедів" в обмін на ці ракети. Джерело, обізнане з цим питанням, зазначило, що Київ вже кілька місяців пропонує свої системи боротьби з безпілотниками США та їхнім союзникам.

Нещодавно Україна отримала низку запитів на військову допомогу, зокрема від США. Київ цим попитом хоче скористатися, але при цьому не підриваючи власні військові зусилля.

"Зеленський неодноразово висував ідею відкриття контрольованого експорту зброї, щоб поповнити скарбницю країни, не виснажуючи її військовий потенціал. Новий інтерес дає Зеленському додаткові важелі впливу на союзників як посередника у сфері військового експорту українських компаній", — йдеться у статті.

Запити на дрони отримала зокрема українська компанія Skyfall, яка готова відправити до 10 тисяч одиниць, а надалі виготовити необхідну кількість за згоди уряду.

"Київ має найближчим часом можливість перетворити свій важко набутий досвід протидії атакам безпілотників типу "Шахед" на експортні продажі", — вважає аналітик видання Алекс Кокчаров.

Однак ця можливість може зникнути через підвищення конкуренції за обмежені американські перехоплювачі та інші боєприпаси, які Україна не в змозі надати у необхідному обсязі.

Нагадаємо, 11 березня під час інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону Зеленський заявив, що тепер Україна "має карти".

Раніше видання Politico писало, що Україна зіштовхнеться з дефіцитом ракет ППО через війну в Ірані.