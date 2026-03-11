Из-за войны в Иране Украина может столкнуться с нехваткой "ценнейшего оружия" для отражения атак РФ, — Bloomberg

Война на Ближнем Востоке исчерпывает мировые запасы ракет Patriot, ставших самым ценным оружием для Украины в отражении массированных российских атак.

Из-за значительного использования средств противовоздушной обороны в противостоянии с Ираном союзники Украины, в том числе и США, могут "жестче контролировать собственные ракеты". Об этом пишет издание Bloomberg.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году получила всего 600 ракет PAC-3. Это количество значительно меньше, чем то, которое было выпущено в районе Персидского залива с момента начала операции США и Израиля в Иране. По информации издания, для сбития более 2000 иранских дронов и почти 700 ракет США вместе с союзниками использовали более 1000 ракет-перехватчиков PAC-3.

Эти цифры вызвали нагрузку на поставки по всему миру и вызвали опасения относительно того, насколько быстро их удастся заменить.

Сейчас Украина использует системы ПВО Patriot для сбивания более серьезных угроз — баллистических и крылатых ракет РФ, в частности гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов". В Киеве были поражены, когда узнали, что страны Персидского залива их применяют для сбивания иранских "Шахедов".

"Patriots — это наш приоритет", — заявил Владимир Зеленский в комментарии журналистам, добавив, что пополнение запасов этих ракет является чрезвычайно важным, как и самих систем.

Взамен Украина предложила поделиться своим опытом сбивания "Шахедов" в обмен на эти ракеты. Источник, знакомый с этим вопросом, отметил, что Киев уже несколько месяцев предлагает свои системы борьбы с беспилотниками США и их союзникам.

Недавно Украина получила ряд запросов на военную помощь, в частности от США. Киев этим спросом хочет воспользоваться, но при этом не подрывая собственные военные усилия.

"Зеленский неоднократно выдвигал идею открытия контролируемого экспорта оружия, чтобы пополнить казну страны, не истощая ее военный потенциал. Новый интерес дает Зеленскому дополнительные рычаги влияния на союзников как посредника в сфере военного экспорта украинских компаний", — говорится в статье.

Запросы на дроны получила в частности украинская компания Skyfall, которая готова отправить до 10 тысяч единиц, а в дальнейшем изготовить необходимое количество с согласия правительства.

"Киев имеет в ближайшее время возможность превратить свой трудно приобретенный опыт противодействия атакам беспилотников типа "Шахед" на экспортные продажи", — считает аналитик издания Алекс Кокчаров.

Однако эта возможность может исчезнуть из-за повышения конкуренции за ограниченные американские перехватчики и другие боеприпасы, которые Украина не в состоянии предоставить в необходимом объеме.

Напомним, 11 марта во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону Зеленский заявил, что теперь Украина "имеет карты".

Ранее издание Politico писало, что Украина столкнется с дефицитом ракет ПВО из-за войны в Иране.