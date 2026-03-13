"Божевільні покидьки": Трамп пригрозив новими ударами по Ірану

Президент США Дональд Трамп, який запевняв, що Іран на межі поразки, анонсував нові удари та "повне знищення" терористичного режиму у військовому, економічному та інших аспектах.

Глава Білого дому в Truth Social написав, що іранський флот ліквідовано, безпілотники і ракети знищують, а його лідери стерті з лиця землі.

"У нас безпрецедентна вогнева міць, необмежений боєзапас і багато часу — подивіться, що сьогодні трапиться з цими божевільними покидьками", — йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, іранський режим убивав невинних людей по всьому світу 47 років:

"І тепер я, 47-й президент Сполучених Штатів, убиваю їх. Яка це величезна честь!"

Він також назвав видання The New York Times "таким, що руйнується", бо ресурс засумнівався в тому, що США перемагає.

Двома днями раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт запевнила, що жодної загрози з боку Ірану для США не існує. Заява Лівітт з'явилася після новини, опублікованої ABC News, в якій йшлося про те, що ФБР попередило поліцейські управління штату Каліфорнія про потенційну загрозу з боку іранських безпілотників.

Новина, яка викликала таке бурхливе обурення в Білому домі, ґрунтувалася на попередженні від ФБР, що з'явилося практично в той самий час, коли США та Ізраїль розпочали операцію "Епічна лють" в Ірані.

Своєю чергою новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який уже зазнав поранення, закликав до єдності, наголосивши, що Іран точно помститься за всіх своїх мучеників і "отримає компенсацію від ворога". Натомість, якщо США не компенсують Ірану збитки, Хаменеї обіцяє "зруйнувати еквівалентну кількість майна".

Тим часом Іран продовжує атакувати військові бази, які розташовані в країнах Перської затоки. Зокрема, в ніч на 13 березня було завдано удару по базі в Ербілі на півночі Іраку, внаслідок чого загинув французький офіцер, ще шістьох військових поранено.