"У них немає нічого": Трамп заявив про перемогу у війні з Іраном, але не назвав термінів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна вже майже перемогла Іран, але при цьому не надав жодних доказів.

Про те, що військовий і ядерний потенціал Ірану значно ослаблений, Трамп заявив сотням прихильників, які зібралися на пакувальному заводі в Хеброні, штат Кентуккі, передає CNN.

"Дозвольте мені сказати: ми перемогли. Ніколи не хочеться говорити про це занадто рано, але ми виграли парі в першу ж годину. Усе було скінчено", — запевнив він.

На цьому Трамп не зупинився:

"Вони (Іран — прим. ред) практично на межі поразки, але це не означає, що ми збираємося негайно покласти цьому край. У них немає ні флоту, ні військово-повітряних сил, ні протиповітряної оборони. У них немає нічого, крім систем управління".

Відео дня

За його словами, його армія "збила 85% безпілотників і підриває їхні заводи".

"Вони навіть не розуміють, що з ними сталося", — додав Трамп.

Політик додав, що США "завершать розпочате", тому що не хочуть повертатися до цього кожні два роки".

Трамп також заявив, що американські сили вільно діють на території країни й окремо виділив ситуацію навколо Ормузької протоки. Він стверджує, що цьому напрямку приділять підвищену увагу:

"Ми просто безперешкодно переміщаємося цією країною, і тепер будемо приділяти особливу увагу протоці. Протока перебуває у відмінному стані. Ми знищили всі їхні кораблі".

Напередодні Трамп писав про щонайменше 10 знищених суден для мінування, а ЗС США говорили про 16 ліквідованих бортів.

Що стосується конкретних термінів закінчення війни, то президент США уникнув відповіді:

"Головне — ми повинні перемогти. Ми переможемо швидко, але переможемо. Багато людей кажуть, що перемога вже здобута. Питання тільки в тому, коли".

Водночас офіційні особи США та Ізраїлю стверджують, що не отримували жодної внутрішньої директиви щодо того, коли бойові дії можуть припинитися. За оцінками чиновників, удари по Ірану триватимуть ще щонайменше два тижні.

Трамп також розповів, як придумав назву для військової операції в Ірані:

"Мені дали близько 20 назв. І я, типу, засинав. Мені жодна з них не подобалася. Потім я побачив "Епічну Лють". Я сказав: "Мені подобається ця назва"".

Близько тижня тому політик заявляв, що ніякої угоди з Іраном не буде, крім беззастережної капітуляції.

Своєю чергою Іран продовжує атакувати нафтову інфраструктуру сусідніх країн. Напередодні безпілотники вразили паливні резервуари в порту Салала в Омані.

Крім того, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану пригрозив атакувати "економічні центри і банки", пов'язані з американськими та ізраїльськими структурами в регіоні. Іран попередив, що "жителям регіону не слід перебувати в радіусі одного кілометра від банків".

У мережі також з'явилися відео нібито з підземних тунелів в Ірані, повністю заповнених швидкісними безпілотними катерами, протикорабельними ракетами і морськими мінами.

Наразі до конфлікту на Близькому Сході прямо або побічно залучені вже 16 держав, зокрема Австралія.

Нагадаємо, США можуть бути винні в ударі по школі для дівчаток у місті Мінаб в Ірані, унаслідок якого загинуло 175 осіб.