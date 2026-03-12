"У них нет ничего": Трамп заявил о победе в войне с Ираном, но не назвал сроков

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна уже почти победила Иран, но при этом не предоставил никаких доказательств.

О том, что военный и ядерный потенциал Ирана значительно ослаблен, Трамп заявил сотням сторонников, собравшихся на упаковочном заводе в Хеброне, штат Кентукки, передает CNN.

"Позвольте мне сказать: мы победили. Никогда не хочется говорить об этом слишком рано, но мы выиграли пари в первый же час. Все было кончено", — заверил он.

На этом Трамп не остановился:

"Они (Иран — прим. ред) практически на грани поражения, но это не значит, что мы собираемся немедленно положить этому конец. У них нет ни флота, ни военно-воздушных сил, ни противовоздушной обороны. У них нет ничего, кроме систем управления".

По его словам, его армия "сбила 85% беспилотников и взрывает их заводы".

"Они даже не понимают, что с ними произошло", — добавил Трамп.

Политик добавил, что США "завершат начатое", потому что не хотят возвращаться к этому каждые два года".

Трамп также заявил, что американские силы свободно действуют на территории страны и отдельно выделил ситуацию вокруг Ормузского пролива. Он утверждает, что этому направлению уделят повышенное внимание:

"Мы просто беспрепятственно перемещаемся по этой стране, и теперь будем уделять особое внимание проливу. Пролив находится в отличном состоянии. Мы уничтожили все их корабли".

Накануне Трамп писал о минимум 10 уничтоженных судах для минирования, а ВС США говорили о 16 ликвидированных бортах.

Что касается конкретных сроков окончания войны, то президент США ушел от ответа:

"Главное — мы должны победить. Мы победим быстро, но победим. Многие люди говорят, что победа уже одержана. Вопрос только в том, когда".

В то же время официальные лица США и Израиля утверждают, что не получали никакой внутренней директивы относительно того, когда боевые действия могут прекратиться. По оценкам чиновников, удары по Ирану будут продолжаться еще минимум две недели.

Он также рассказал, как придумал название для военной операции в Иране:

"Мне дали около 20 названий. И я, типа, засыпал. Мне ни одно из них не нравилось. Потом я увидел "Эпическую Ярость". Я сказал: "Мне нравится это название"".

Около недели назад Трамп заявлял, что никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции.

В свою очередь Иран продолжает атаковать нефтяную инфраструктуру соседний стран. Накануне беспилотники поразили топливные резервуары в порту Салала в Омане.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил атаковать "экономические центры и банки", связанные с американскими и израильскими структурами в регионе. Иран предупредил, что "жителям региона не следует находиться в радиусе одного километра от банков".

В сети также появились видео якобы из подземных тоннелей в Иране, полностью заполненных скоростными беспилотными катерами, противокорабельными ракетами и морскими минами.

На данный момент в конфликт на Ближнем Востоке прямо или косвенно вовлечены уже 16 государств, в том числе Австралия.

Напомним, США могут быть виноваты в ударе по школе для девочек в городе Минаб в Иране, в результате которого погибло 175 человек.