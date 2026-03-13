"Безумные подонки": Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп, который уверял, что Иран на грани поражения, анонсировал новые удары и "полное уничтожение" террористического режима в военном, экономическом и других аспектах.

Глава Белого дома в Truth Social написал, что иранский флот ликвидирован, беспилотники и ракеты уничтожаются, а его лидеры стерты с лица земли.

"У нас беспрецедентная огневая мощь, неограниченный боезапас и много времени — посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками", – говорится в сообщении.

По словам Трампа, иранский режим убивал невинных людей по всему миру 47 лет:

"И теперь я, 47-й президент Соединенных Штатов, убиваю их. Какая это огромная честь!"

Он также назвал издание The New York Times "рушащимся" из-за того, что ресурс засомневался в том, что США побеждает.

Двумя днями ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заверила, что никакой угрозы со стороны Ирана для США не существует. Заявление Ливитт последовало после новости, опубликованной ABC News, в котором говорилось, что ФБР предупредило полицейские управления штата Калифорния о потенциальной угрозе со стороны иранских беспилотников.

Новость, которая вызвала такое бурное возмущение в Белом доме основывалась на предупреждении от ФБР, которое появилось практически в то же время, когда США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость" в Иране.

В свою очередь новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который уже получил ранение, призвал к единству, подчеркнув, что Иран точно отомстит за всех своих мучеников и "получит компенсацию от врага". Зато, если США не компенсируют Ирану убытки, Хаменеи обещает "разрушить эквивалентное количество имущества".

Тем временем Иран продолжает атаковать военные базы, которые находятся в странах Персидского залива. В частности, в ночь на 13 марта был нанесен удар по базе в Эрбиле на севере Ирака, в результате чего погиб французский офицер, еще шесть военных ранены.