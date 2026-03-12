В Иране подтвердили, что новый лидер получил ранение: израильская разведка рассказала детали

В министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что новый верховный лидер страны Моджтабу Хаменеи получил ранения.

После своего избрания Хаменеи около двух суток не делал публичных заявлений. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Хаменеи чувствует себя хорошо. Однако пока нет информации, кому новый верховный лидер выступит с первой после своего назначения речью.

Ранее в Times of Israel со ссылкой на израильскую разведку сообщили, что новоизбранный верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил ранения еще в первый день ударов США и Израиля.

Предположительно, он получил легкие ранения ног, однако оставался в сознании. Он также находился в защищенном месте с ограниченной связью.

Иранские власти опасаются, что любое публичное заявление может раскрыть его местонахождение и может подвергнуть его опасности. Поэтому его до сих пор не показывали публично.

28 марта коалиция США и Израиля начали войну в Иране, при этом одной из первых целей был бункер в Тегеране, в котором находился тогдашний лидер Али Хаменеи и военная верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Впоследствии Иран официально подтвердил гибель религиозного деятеля, подчеркивая, что и дальше продолжит борьбу против Вашингтона и Тель-Авива.

Впоследствии в СМИ появилась информация Моджтаба Хаменеи не показывался публике в течение трех дней после избрания, поскольку уже 11 дней восстанавливается после ранения

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Аналитик Алексей Кущ рассказывал, что США и Израиль проиграли первый раунд в войне против Ирана. В то же время он убежден, что иначе произойти не могло.