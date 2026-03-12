В Ірані підтвердили, що новий лідер дістав поранення: ізраїльська розвідка розповіла деталі

У міністерстві закордонних справ Ірану повідомили, що новий верховний лідер країни Моджтабу Хаменеї дістав поранень.

Після свого обрання Хаменеї близько двох діб не робив публічних заяв. Про це заявив представник МЗС ісламської республіки Есмаїл Багаї італійській газеті Corriere della Sera.

За його словами, Хаменеї почувається добре. Однак наразі немає інформації, кому новий верховний лідер виступить з першою після свого признавчення промови.

Раніше в Times of Israel з посиланням на ізраїльську розвідку повідомили, що новообраний верховний лідер Моджтаба Хаменеї дістав поранень ще в перший день ударів США та Ізраїлю.

Імовірно, він дістав легкі поранення ніг, однак залишався при тямі. Він також перебував в захищеному місці з обмеженим зв'язком.

Іранська влада побоюється, що будь-яка публічна заява може розкрити його місцезнаходження і може наразити його на небезпеку. Через це його досі не показували публічно.

28 березня коаліція США та Ізраїлю почали війну в Ірані, при цьому однієї з перших цілей був бункер в Тегерані, в якому перебував тодішній лідер Алі Хаменеї та військова верхівка Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Згодом Іран офіційно підтвердив загибель релігійного діяча, наголошуючи, чи й далі продовжить боротьбу проти Вашингтона й Тель-Авіва.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація Моджтаба Хаменеї не показувався публіці протягом трьох днів після обрання, оскільки вже 11 днів відновлюється після поранення

Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".

Аналітик Олексій Кущ розповідав, що США та Ізраїль програли перший раунд у війні проти Ірану. Водночас він переконаний, що інакше статися не могло.