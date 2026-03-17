Федоров створив Defense AI Center "A1" для розробки зброї з ШІ: мільйони даних з поля бою (відео)

В Україні з'явиться перший у світі датацентр Defense AI Center "A1", у якому реальні бойові дані використовуватимуть для тренування штучного інтелекту у різних видів зброї, ідеться у дописі міністра оборони Михайла Федорова. Перший центр відкрили за підтримки Великої Британії. Як зміняться військові технології Збройних сил України та як це вплине на переваги у бою?

Defense AI Center "A1" — це перший центр у цілій мережі, яку планує створити Міноборони, написав Федоров на сторінці Facebook. Центри займатимуться ШІ в БпЛА, у тому числі — у Middle Strike, Deep Strike, у наземних роботизованих платформах, артилерії тощо. На відео, опублікованому міністром, — приклади військових техніки та технологій, які вже використовуються у Силах оборони. У кадр потрапив безпілотник, який злітає у нічну пору та летить бомбити цілі ЗС РФ, наземний робот для мінування, зенітна установка, монітор з позначками "свої-чужі" та інші приклади, коли ШІ використовували на полі бою. Водночас на порталі Міноборони України повідомили, що українці вперше у світі відкрили доступ іноземним компаніям до реальних даних з поля бою для тренування ШІ.

Пресслужба міністерства роз'яснила суть проєкту Федорова. Ідея полягає в тому, дані з поля бою використовуватимуть для навчання нейромереж і таким чином дрони різних типів стануть максимально автономними. При цьому зауважують, що дані очистять від секретної інформації, але буде великий масив фото та відео з актуальними відпрацюваннями Сил оборони. Міноборони наголосило, що ШІ тренуватиметься на "мільйонах анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів". Уточнюється, що подібна система вже працює в Україні, — це система ситуаційної обізнаності DELTA, у якій виявляють та знешкоджують російські цілі.

Тим часом Федоров на Facebook уточнив, що Міноборони створює "систему центрів компетенцій військових технологій", які займатимуться різними видами зброї. Завдання першого британсько-українського центру Defense AI Center "A1" — це аналіз даних, прогнозування дій підрозділів ЗС РФ, розвиток автономності у засобів ураження, вдосконалення систем управління.

"Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші. AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління", — ідеться у дописі.

ШІ та зброя — поява на війні в Україні

Зазначимо, Фокус писав про системи ШІ та інші сучасні технології, які використовуються ЗСУ під час російсько-української війни. Серед них — система ситуаційної обізнаності DELTA, у якій акумулюють дані про місцерозташування живої сили та військової техніки ЗС РФ та власних ресурсів. Бачачи інформацію з прив'язкою до рельєфу місцевості, командири отримали можливість планувати ефективні операції на полі бою. Крім того, працює система "Кропива", яка допомагає артилеристам уражати ворожі цілі.

