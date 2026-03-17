Федоров создал Defense AI Center "A1" для разработки оружия с ИИ: миллионы данных с поля боя (видео)

В Украине появится первый в мире датацентр Defense AI Center "A1", в котором реальные боевые данные будут использовать для тренировки искусственного интеллекта у различных видов оружия, говорится в заметке министра обороны Михаила Федорова. Первый центр открыли при поддержке Великобритании. Как изменятся военные технологии Вооруженных сил Украины и как это повлияет на преимущества в бою?

Defense AI Center "A1" — это первый центр в целой сети, которую планирует создать Минобороны, написал Федоров на странице Facebook. Центры будут заниматься ИИ в БпЛА, в том числе — в Middle Strike, Deep Strike, в наземных роботизированных платформах, артиллерии и так далее. На видео, опубликованном министром, — примеры военной техники и технологий, которые уже используются в Силах обороны. В кадр попал беспилотник, который взлетает в ночное время и летит бомбить цели ВС РФ, наземный робот для минирования, зенитная установка, монитор с пометками "свои-чужие" и другие примеры, когда ИИ использовали на поле боя. В то же время на портале Минобороны Украины сообщили, что украинцы впервые в мире открыли доступ иностранным компаниям к реальным данным с поля боя для тренировки ИИ.

Пресс-служба министерства разъяснила суть проекта Федорова. Идея заключается в том, данные с поля боя будут использовать для обучения нейросетей и таким образом дроны различных типов станут максимально автономными. При этом отмечают, что данные очистят от секретной информации, но будет большой массив фото и видео с актуальными отработками Сил обороны. Минобороны отметило, что ИИ будет тренироваться на "миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов". Уточняется, что подобная система уже работает в Украине, — это система ситуационной осведомленности DELTA, в которой обнаруживают и обезвреживают российские цели.

Между тем Федоров на Facebook уточнил, что Минобороны создает "систему центров компетенций военных технологий", которые будут заниматься различными видами оружия. Задача первого британско-украинского центра Defense AI Center "A1" — это анализ данных, прогнозирование действий подразделений ВС РФ, развитие автономности у средств поражения, совершенствование систем управления.

"В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие. AI-решения станут частью каждого домена современной войны — от разведки до управления", — говорится в сообщении.

ИИ и оружие — появление на войне в Украине

Отметим, Фокус писал о системах ИИ и других современных технологиях, которые используются ВСУ во время российско-украинской войны. Среди них — система ситуационной осведомленности DELTA, в которой аккумулируют данные о местоположении живой силы и военной техники ВС РФ и собственных ресурсов. Видя информацию с привязкой к рельефу местности, командиры получили возможность планировать эффективные операции на поле боя. Кроме того, работает система "Крапива", которая помогает артиллеристам поражать вражеские цели.

