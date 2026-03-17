Стерненко розповів, чому різко впали донати на армію

Волонтер та радник міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергій Стерненко розповів, що донати на армію впали через економічну ситуацію в країні та атаки РФ на енергетику.

Донати на підтримку української армії впали на 15%. Сергій Стерненко пояснив, що людям та бізнесу сьогодні важко, тому збори знизилися. Про це він написав у дописі на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами волонтера, ця зима була важкою для українців. Окрім цього, він повідомив про атаки на волонтерів, за якими стоїть не тільки Росія.

"Основна причина – російські терористичні атаки на українську енергетику та бізнес. Людям було вкрай важко цієї зими, і це відобразилося на донатах. Бізнес теж не дуже охочий допомагати, йому нині дуже тяжко. Ще одна причина – постійні атаки на волонтерів та фонди, які не дають ефекту "тут і зараз", але відіграють значення у середньостроковій перспективі. Частково ці атаки здійснюють росіяни через свої мережі. Частково ними займаються окремі народні депутати", – наголосив волонтер.

Відео дня

Стерненко назвав головною причиною падіння донатів від фізичних осіб збідніння людей через складну економічну ситуацію.

"Прикро, що разом із росіянами і деякі українці зичать українській армії не отримувати вкрай необхідну допомогу. Але ми все одно будемо робити, що мусимо. Даватимемо війську більше дронів. Будемо знаходити та масштабувати нові типи FPV, щоб український солдат отримав перевагу", – написав Стерненко.

16 березня Стерненко повідомив, що через падіння благодійних надходжень команда змушена скоротити витрати на 15% і приймати менше запитів від військових.

"На жаль, ми вкрай сильно просідаємо по збору. А з огляду на серйозне падіння надходжень за лютий-березень сьогодні ми ухвалили погане рішення – ми скорочуємо витрати на 15%, і відповідно приймаємо менше запитів від військових. Виправити цю ситуацію може тільки ваш донат", — написав він у своєму Телеграм-каналі.

