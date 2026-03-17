Стерненко рассказал, почему резко упали донаты на армию

Волонтер и советник министра обороны по вопросам повышения использования БпЛА на фронте Сергей Стерненко рассказал, что донаты на армию упали из-за экономической ситуации в стране и атаки РФ на энергетику.

Донаты в поддержку украинской армии упали на 15%. Сергей Стерненко объяснил, что людям и бизнесу сегодня трудно, поэтому сборы снизились. Об этом он написал на странице в социальной сети Facebook.

По словам волонтера, эта зима была тяжелой для украинцев. Кроме этого, он сообщил об атаках на волонтеров, за которыми стоит не только Россия.

"Основная причина — российские террористические атаки на украинскую энергетику и бизнес. Людям было крайне трудно этой зимой, и это отразилось на донатах. Бизнес тоже не очень охотно помогает, ему сейчас очень тяжело. Еще одна причина — постоянные атаки на волонтеров и фонды, которые не дают эффекта "здесь и сейчас", но играют значение в среднесрочной перспективе. Частично эти атаки осуществляют россияне через свои сети. Частично ими занимаются отдельные народные депутаты", — подчеркнул волонтер.

Стерненко назвал главной причиной падения донатов от физических лиц обеднение людей из-за сложной экономической ситуации.

"Обидно, что вместе с россиянами и некоторые украинцы желают украинской армии не получать крайне необходимую помощь. Но мы все равно будем делать, что должны. Будем давать армии больше дронов. Будем находить и масштабировать новые типы FPV, чтобы украинский солдат получил преимущество", — написал Стерненко.

16 марта Стерненко сообщил, что из-за падения благотворительных поступлений команда вынуждена сократить расходы на 15% и принимать меньше запросов от военных.

"К сожалению, мы крайне сильно проседаем по сбору. А учитывая серьезное падение поступлений за февраль-март сегодня мы приняли плохое решение — мы сокращаем расходы на 15%, и соответственно принимаем меньше запросов от военных. Исправить эту ситуацию может только ваш донат", — написал он в своем Телеграм-канале.

