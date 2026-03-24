У Тернопільській області перебої з електрикою після атаки "Шахедів", — ОВА

Тернопільська область увечері 24 березня зазнала атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Незважаючи на те, що частину дронів вдалося збити, зафіксовано влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю, повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"Пожежу ліквідовано. На щастя, загиблих і постраждалих серед жителів немає", — запевнив він.

За словами чиновника, в області фіксуються перебої з електропостачанням:

"Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше й одразу ж приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті".

Зі свого боку мер Тернополя Сергій Надал уточнив, що в адмінбудівлю на проспекті Степана Бандери безпілотник влучив о 16:51. Про потерпілих не повідомляють.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлі педіатричного підрозділу міської лікарні №2. Діти перебували в укритті.

"Постраждалих серед дітей і колективу лікарні немає. Дякую медикам — вчасно вивели всіх в укриття. Наслідки атаки уточнюємо", — написав він у соцмережі.

Сьогодні від атаки ворожих дронів постраждав і перинатальний центр в Івано-Франківську. У будівлі вибуховою хвилею вибило вікна. На жаль, загинули батько та донька, які прийшли провідати дружину та маму, що нещодавно народила дитину.

Також під атакою були Вінниця, де загинув 59-річний чоловік, Житомир, Львів. У Львові приліт припав на історичний центр міста, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.