В Тернопольской области перебои с электричеством после атаки "Шахедов", — ОВА

Тернопольская область вечером 24 марта подверглась атаке российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Несмотря на то, что часть дронов удалось сбить, зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание, сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

"Пожар ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших среди жителей нет", — заверил он.

По словам чиновника, в области фиксируются перебои с электроснабжением:

"Энергетики работают над тем, чтобы восстановить его как можно быстрее и сразу же приступить к восстановительным работам на поврежденном объекте".

В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал уточнил, что в админздание на проспекте Степана Бандеры беспилотник попал в 16:51. О потерпевших не сообщается.

Взрывной волной повреждены окна в здании педиатрического подразделения городской больницы №2. Дети находились в укрытии.

"Пострадавших среди детей и коллектива больницы нет. Спасибо медикам — вовремя вывели всех в укрытие. Последствия атаки уточняем", — написал он в соцсети.

Сегодня от атаки вражеских дронов пострадал и перинатальный центр в Ивано-Франковске. В здании взрывной волной выбило окна. К сожалению, погибли отец и дочь, которые пришли проведать жену и маму, недавно родившую ребенка.

Также под атакой были Винница, где погиб 59-летний мужчина, Житомир, Львов. Во Львове прилет пришелся по историческому центру города, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.