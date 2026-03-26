Москву атакують дрони: влада заявляє про "збиття" десятків БпЛА і падіння уламків

У ніч на 26 березня російську столицю та передмістя атакують безпілотники. Влада заявляє про падіння уламків і десятки вже нібито "збитих" дронів.

Загалом над Москвою та областю було нібито збито щонайменше 34 безпілотники. Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін, передають російські ЗМІ.

Атака дронів на Москву триває вже близько доби, пишуть російські пабліки. Пізно ввечері 25 березня Собянін розповідав, що уламки БпЛА впали на житловий будинок у районі села Кленово у Троїцькому округу Москви, внаслідок чого здійнялася пожежа і постраждала одна людина. На місце було спрямовано екстрені служби зі столиці РФ.

Наліт безпілотників продовжився і після опівночі: упродовж ночі Собянін кілька разів звітував про нібито збиті на підльоті до столиці цілі.

"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — повідомляв мер Москви.

Російське медіа Mash писало, що вибухи на тлі атаки було чутно у Дубні, Кубинці та Чехові.

Через загрозу БпЛА московські аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" були змушені обмежити свою роботу. Вони приймають та відправляють рейси тільки за умови погодження з місцевою владою.

Інформації про наслідки атаки російська влада не розкриває.

Варто зазначити, що у ніч на 26 березня під атакою дронів також опинилася Ленінградська область РФ, де влада заявила про пошкодження промислової зони одного з районів внаслідок обстрілу.

Агентство Reuters писало, що великі морські порти Росії Усть-Луга та Приморськ призупинили роботу внаслідок атак безпілотників.