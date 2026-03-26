Москву атакуют дроны: власти заявляют о "сбитии" десятков БпЛА и падении обломков

В ночь на 26 марта российскую столицу и пригород атакуют беспилотники. Власти заявляют о падении обломков и десятках уже якобы "сбитых" дронов.

Всего над Москвой и областью было якобы сбито не менее 34 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, передают российские СМИ.

Атака дронов на Москву продолжается уже около суток, пишут российские паблики. Поздно вечером 25 марта Собянин рассказывал, что обломки БПЛА упали на жилой дом в районе села Кленово в Троицком округе Москвы, в результате чего поднялся пожар и пострадал один человек. На место были направлены экстренные службы из столицы РФ.

Налет беспилотников продолжился и после полуночи: в течение ночи Собянин несколько раз отчитывался о якобы сбитых на подлете к столице целях.

Відео дня

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — сообщал мэр Москвы.

Российское медиа Mash писало, что взрывы на фоне атаки были слышны в Дубне, Кубинке и Чехове.

Из-за угрозы БПЛА московские аэропорты "Внуково" и "Шереметьево" были вынуждены ограничить свою работу. Они принимают и отправляют рейсы только при условии согласования с местными властями.

Информации о последствиях атаки российские власти не раскрывают.

Стоит отметить, что в ночь на 26 марта под атакой дронов также оказалась Ленинградская область РФ, где власти заявили о повреждении промышленной зоны одного из районов в результате обстрела.

Агентство Reuters писало, что крупные морские порты России Усть-Луга и Приморск приостановили работу в результате атак беспилотников.