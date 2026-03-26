"Детонують просто в руках": оптоволокно вибухнуло та знешкодило дев'ятьох солдатів РФ (відео)

Оператори дронів Збройних сил Російської Федерації отримали в "подарунок" заміновані котушки оптоволокна, розповіло медіа з посиланням на українські спецслужби. Після цього вдалось отримати радіоперехоплення, у яких ішлося про втрату дев'ятьох солдатів ЗС РФ, п'ятеро з яких загинули. За мить до цього на відео вони дякували за "подарунок". Як спецслужби дістались до російських операторів відразу на трьох відтинках фронту?

Вигаданий волонтер "Петро Луканов" надіслав російським військовим пакунки з котушками оптоволокна, запевняючи, що це благодійна ініціатива, ідеться у статті на порталі "Мілітарний". У кожному пакунку, за який дякували росіяни — по чотири котушки з оптоволокном на 15-20 км (впізнаються за етикетками). Після розгортання "подарунків" стались вибухи, заявили представники спецслужб. Підсумки спецоперація — "мінус" п'ятеро загиблих та "мінус" четрверо поранених.

Втрати ЗС РФ — відео з операторами FPV та котушками оптоволокна

Співрозмовники журналістів надали відео, на яких оператори дронів ЗС РФ дякували "благодійнику" та запевняли, що "перемога буде за нами". Втім, у серії наступних радіоперехоплень, якими обмінювались ворожі підрозділи, стало відомо про детонацію при спробі прилаштувати котушку до БпЛА. У статті уточнили, що спецоперацію провели на трьох відтинках фронту — під Токмаком у Запорізькій області, під Кремінною у Донецькій області й також у пункті дислокації в селі Сєвськ Брянської області. Зауважується, що, окрім втрат живої сили, спецоперація зменшила бойові спроможності операторів БпЛА РФ. З'ясувалось, що росіяни боялись приймати інші котушки й це знизило ефективність аеророзвідки на трьох напрямках фронту.

На інфографіці з радіоперехопленнями — скарги росіян на інциденти з оптоволокном. Зокрема, вони говорили, що пристрої вибухали просто в руках: одна детонація — і "мінус" троє солдатів.

Втрати ЗС РФ — радіоперехоплення про вибухове оптоволокно Фото: Мілітарний

Втрати ЗС РФ — деталі диверсій України

На "Мілітарному" нагадали про інші диверсії спецслужб України, а Фокус відшукав попередні матеріали про спецоперації, завдяки яким зростали втрати ЗС РФ.

Устілки з тротилом — про інцидент розповіло росЗМІ ТАСС у березні 2026 року. З'ясувалось, що "благодійники" відправили у ЗС РФ 500 устілок з підігрівом та мікродозою тротилу (1,5 г). Через помилку агента це вантаж затримали, але спецслужби розповіли, що ішлося про партію у 10 тис. виробів. Заміновані котушки оптоволокна, які надійшли у російську армію у лютому 2026 року. Під час приєднання до FPV вони вибухали, і таким чином загинуло двоє операторів БпЛА. Джерела "Мілітарного" розповіли, що невідомі особи виготовили "тисячі" таких котушок і тому росіяни працюватимуть на фронті повільніше через перевірку кожного виробу. Вибухові окуляри для операторів FPV-дронів — Фокус писав про цей інцидент з посиланням на власні джерела. Подія відбулась у лютому 2025 року. Як розповіли представники ГУР Міноборони, в Україні виготовили окуляри з дистанційними детонаторами, а російські "волонтери" привезли їх на позиції. При спробі вмикання окуляри вибухівка детонувала: сталось близько десятка вибухів, а вісім пілотів втратило зір, написали на "Мілітарному" з посиланням на російський паблік "Досьє шпіона". Уточнювалось, що ішлося про 80 комплектів Skyzone Cobra, у кожному з яких було ховалось 10-15 г вибухових речовин.

Зазначимо, 19 березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що у 2026 році Кремль планує набрати додатково 409 тис. солдатів: Фокус порахував, як зміниться розмір російської армії, якщо Україна щомісяця вибиватиме по 50 тис. осіб.

Нагадуємо, 26 березня з'явилась нова заява президента України Володимира Зеленського, у якій він оцінив темпи втрат ЗС РФ.