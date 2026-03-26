"Детонируют прямо в руках": оптоволокно взорвалось и обезвредило девять солдат РФ (видео)

Операторы дронов Вооруженных сил Российской Федерации получили в "подарок" заминированные катушки оптоволокна, рассказало медиа со ссылкой на украинские спецслужбы. После этого удалось получить радиоперехваты, в которых говорилось о потере девяти солдат ВС РФ, пятеро из которых погибли. За мгновение до этого на видео они благодарили за "подарок". Как спецслужбы добрались до российских операторов сразу на трех участках фронта?

Вымышленный волонтер "Петр Луканов" прислал российским военным пакеты с катушками оптоволокна, уверяя, что это благотворительная инициатива, говорится в статье на портале "Милитарный". В каждом пакете, за который благодарили россияне — по четыре катушки с оптоволокном на 15-20 км (узнаются по этикеткам). После развертывания "подарков" произошли взрывы, заявили представители спецслужб. Итоги спецоперация — "минус" пятеро погибших и "минус" четверо раненых.

Потери ВС РФ — видео з операторами FPV и котушками оптоволокна

Собеседники журналистов предоставили видео, на которых операторы дронов ВС РФ благодарили "благодетеля" и уверяли, что "победа будет за нами". Впрочем, в серии следующих радиоперехватов, которыми обменивались вражеские подразделения, стало известно о детонации при попытке пристроить катушку к БпЛА. В статье уточнили, что спецоперацию провели на трех участках фронта — под Токмаком в Запорожской области, под Кременной в Донецкой области и также в пункте дислокации в селе Севск Брянской области. Отмечается, что, кроме потерь живой силы, спецоперация уменьшила боевые возможности операторов БпЛА РФ. Выяснилось, что россияне боялись принимать другие катушки и это снизило эффективность аэроразведки на трех направлениях фронта.

На инфографике с радиоперехватами — жалобы россиян на инциденты с оптоволокном. В частности, они говорили, что устройства взрывались прямо в руках: одна детонация — и "минус" трое солдат.

Потери ВС РФ — радиоперехват о взрывном оптоволокне Фото: Милитарный

Потери ВС РФ — детали диверсий Украины

На "Милитарном" напомнили о других диверсиях спецслужб Украины, а Фокус отыскал предыдущие материалы о спецоперациях, благодаря которым росли потери ВС РФ.

Стельки с тротилом — об инциденте рассказало росСМИ ТАСС в марте 2026 года. Выяснилось, что "благотворители" отправили в ВС РФ 500 стелек с подогревом и микродозой тротила (1,5 г). Из-за ошибки агента этот груз задержали, но спецслужбы рассказали, что речь шла о партии в 10 тыс. изделий. Заминированные катушки оптоволокна, которые поступили в российскую армию в феврале 2026 года. При присоединении к FPV они взрывались, и таким образом погибло двое операторов БпЛА. Источники "Милитарного" рассказали, что неизвестные лица изготовили "тысячи" таких катушек и поэтому россияне будут работать на фронте медленнее из-за проверки каждого изделия. Взрывные очки для операторов FPV-дронов — Фокус писал об этом инциденте со ссылкой на собственные источники. Событие произошло в феврале 2025 года. Как рассказали представители ГУР Минобороны, в Украине изготовили очки с дистанционными детонаторами, а российские "волонтеры" привезли их на позиции. При попытке включения очки взрывчатка детонировала: произошло около десятка взрывов, а восемь пилотов потеряло зрение, написали на "Милитарном" со ссылкой на российский паблик "Досье шпиона". Уточнялось, что речь шла о 80 комплектах Skyzone Cobra, в каждом из которых было скрывалось 10-15 г взрывчатых веществ.

Отметим, 19 марта главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что в 2026 году Кремль планирует набрать дополнительно 409 тыс. солдат: Фокус посчитал, как изменится размер российской армии, если Украина ежемесячно будет выбивать по 50 тыс. человек.

Напоминаем, 26 марта появилось новое заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он оценил темпы потерь ВС РФ.