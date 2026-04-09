Не розуміє ситуацію: Зеленський відповів на заяву Венса щодо "торгівлі за кілька квадратних кілометрів"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що переговори звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".

Глава держави зазначив, що віцепрезидент Америки не брав участі в переговорах і не розуміє значення цих територій України. Про це пише видання "Новини Live"

Президент Зеленський вкотре наголосив, що Україна не може просто залишити свої території, зокрема на сході, адже це створить умови для подальшої ескалації.

"Віцепрезидент, при всій повазі, не брав участі в переговорах. Я думаю, що якби він брав, він би краще розумів, що таке клаптик, а що реальна територія України, важлива, яка є пріоритетною з точки зору безпеки. Там сильні оборонні споруди, там зараз живе близько 200 тис. людей. Окупація сходу — це підготовка плацдарму для наступних наступальних операцій. Перш ніж щось робити, треба знати деталі та мати детальні гарантії безпеки. Поки що Україна не має надійних гарантій безпеки, щоб говорити про інші кроки", — заявив президент України.

Відео дня

Зеленський відповів на заяву Джей Ді Венса

Нагадаємо, що 8 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини заявив, що сьогодні переговори про завершення війни в Україні звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".

Також Зеленський вкотре пояснив, чому Україна не здаватиме Донбас. Глава держави сказав, що Україна наразі не має достатніх гарантій безпеки, щоб переходити до наступних кроків у мирному процесі. Водночас залишення окупованих територій, зокрема на Донбасі, може створити загрозу подальшого наступу Росії.

Окремо Зеленський зауважив, що питання територіальної цілісності є виключною компетенцією українського народу, і жодні зовнішні партнери не можуть визначати долю українських земель.

Також український президент вважає, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході переговорний процес між РФ та США відновиться.