Не понимает ситуацию: Зеленский ответил на заявление Венса о "торговле за несколько квадратных километров"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что переговоры свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".

Глава государства отметил, что вице-президент Америки не принимал участия в переговорах и не понимает значения этих территорий Украины. Об этом пишет издание "Новости Live"

Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не может просто оставить свои территории, в частности на востоке, ведь это создаст условия для дальнейшей эскалации.

"Вице-президент, при всем уважении, не принимал участия в переговорах. Я думаю, что если бы он принимал, он бы лучше понимал, что такое клочок, а что реальная территория Украины, важная, которая является приоритетной с точки зрения безопасности. Там сильные оборонительные сооружения, там сейчас живет около 200 тыс. человек. Оккупация востока — это подготовка плацдарма для последующих наступательных операций. Прежде чем что-то делать, надо знать детали и иметь детальные гарантии безопасности. Пока Украина не имеет надежных гарантий безопасности, чтобы говорить о других шагах", — заявил президент Украины.

Зеленский ответил на заявление Джей Ди Вэнса

Напомним, что 8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию заявил, что сегодня переговоры о завершении войны в Украине свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".

Также Зеленский в очередной раз объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс. Глава государства сказал, что Украина пока не имеет достаточных гарантий безопасности, чтобы переходить к следующим шагам в мирном процессе. В то же время оставление оккупированных территорий, в частности на Донбассе, может создать угрозу дальнейшего наступления России.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территориальной целостности является исключительной компетенцией украинского народа, и никакие внешние партнеры не могут определять судьбу украинских земель.

Также украинский президент считает, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке переговорный процесс между РФ и США возобновится.