14 квітня 2014 року в Україні почалась антитерористична операція (АТО), під час якої Сили оборони воювали з проросійським бойовикам та підрозділам Збройних сил Російської Федерації. Бої точились переважно у Донецькій та Луганській областях. АТО тривало до 2018 року, потім перетворились в операцію Об'єднаних сил (ООС). Яка хронологія гібридного вторгнення РФ та що говорять прокремлівські сили сьогодні?

З перших інцидентів у східних областях України й в Криму Російська Федерація говорила про "волевиявлення народу Донбасу" та запевняла, що бої із ЗСУ ведуть шахтарі, які начебто купили форму та зброю у найближчому "військторгу". Тим часом на сході діяли загони на чолі з представником ФСБ Ігорем Стрєлковим (Гіркіним), а коли українці мали шанс зупинити бойовиків, то кордон перетнули регулярні частини ЗС РФ. Деякі деталі подій, які відбувались 12 років тому, визнав один з ватажків терористичних угрупувань на Донбасі Павло Губарєв під час інтерв'ю російському журналісту-пропагандисту Юрію Дудю. Фокус склав хронологію подій гібридного вторгнення РФ, яке почалось взимку 2014 року та переросло у повномасштабну війну з 24 лютого 2022 року.

АТО в Україні — події 2014-2018 років

Події на Донбасі розгорнулись після Революції Гідності, коли тодішній президент України Віктор Янукович та його спільники втекли у РФ, прихопивши з собою кошти за державної скарбниці. Фокус склав тайм-лайн періоду 2014-2022 років, щоб показати хронологію АТО: бої та політичні рішення, їхні наслідки та втрати протягом 12 років війни РФ проти українців.

2014 рік

Лютий-березень — 27 лютого 2014 року люди у військовій формі захопили парламент у Криму, а 18 березня представники російської влади та місцеві колаборанти, під прикриттям воєнізованих формувань та військ ЗС РФ провели незаконний референдум. На підставі цього "референдуму" Москва анексувала півострів.

Березень-вересень — у Донецькій, Луганській та Харківській областях починаються заворушення проросійських найманців, які захоплюють будівлі міських, районних та обласних адміністрацій, СБУ, МВС, арсенали зі зброєю. 12 квітня Рада національної безпеки України прийняла рішення про початок АТО, а 14 квітня — почались дії Сил оборони проти терористів та бойовиків на сході України. У Харкові спинили проросійські сили, але в Луганську та Донецьку — не вдалось. Бойовики проголосили створення фейкових утворень — "ДНР" та "ЛНР".

Зауважмо, саме у той період Павло Губарєв став "народним губернатором Донецької області", а потім — главою "народного ополчення ДНР". У цей же період відбуваються бої у Донецькому аеропорті та бої під Іловайськом. Під Іловайськом до бойових дій долучились регулярні підрозділи ЗС РФ, які насправді воювали замість "ополченців". Губарєв у 2026 році визнав, в Україні РФ провела спецоперацію "Північний вітер", яка врятувала терористів та бойовиків на сході. З його слів, ситуація для проросійськи сил була "критична": ЗСУ їх мали "зім'яти", "ополченці" ледь тримали фронт і їм при цьому допомагав Гіркін, який окупував Слов'янськ. До всього, співрозмовник Дудя підтвердив, що у Криму діяли не анонімні "зелені чоловічки": сказав, що Москва захопила півострів військовою силою і що Путін це "визнав".

АТО в Україні — карта боїв у червні 2015 року, InformNapalm Фото: InformNapalm

17 липня 2014 року — збиття малайзійського Boeing-137 рейсу MH17, про яке написав Гіркін у соцмережах, а потім, коли стало відомо про загибель 300 цивільних, видалив повідомлення. Трибунал визнав Гіркіна винним та встановив, що літак збила ракета ЗРК "Бук", який прибув разом з російським екіпажем.

5 вересня 2014 року — підписання перших Мінських угод, при чому угоду укладали на тлі трагедії в Іловайську, коли ЗС РФ розстріляли бійців ЗСУ, які виходили "зеленим коридором".

2015 рік — у січні звершилась оборона Донецького аеропорту, а бойовики обстріляли автобус з цивільними людьми під Волновахою. Тоді ж відбувся обстріл житлового будинку на околиці Маріуполя. З січня по лютий — бої під Дебальцевим, які звершились підписання Мінських угод-2.

2016-2018 роки — позиційна війна у зоні АТО, яка перетворилась в операцію Об'єднаних сил.

АТО в Україні — хронологія основних подій 2014-2015 років Фото: Фокус

Події з 2019 року та повномасштабне вторгнення

2019-2022 роки — спершу вдалось провести масштабний обмін полоненими та оголосили "всеосяжне та повне перемир'я", за ходом якого стежили представники ОБСЄ.

9 грудня 2019 року — зустріч у Нормандському форматі, у якому взяли участь лідери України, Франції, Німеччини та РФ. Згідно з планом, Київ мав погодитись на умови "Мінська-2". Йшла мова про так звану "формулу Штайнмаєра", за якою провели б вибори у присутності проросійських бойовиків та без контролю України на кордоні.

27 липня 2020 року — режим "тиші", який супроводжувався ударами проросійських бойовиків по українських позиціях.

2021 рік і до 22 лютого 2022 року — Москва зосередила стотисячну армію біля кордонів України, при цьому деякі спецслужби США попереджали про вторгнення РФ, а Німеччини та Франції запевняли, що загрози немає, встановило розслідування The Guardian.

Гібридна війна РФ — хронологія подій АТО-ООС до 2022 року Фото: Фокус

Зазначимо, Фокус писав про ще одну тезу, яку Губарєв озвучив під час розмови з Дудьом. Зокрема, представник прокремлівських сил заявив, що насправді в Україні відбувається не війна, а "жертвопринесення", і що насправді нею керує не президент РФ Володимир Путін, а зовнішні таємниці сили.