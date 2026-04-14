14 апреля 2014 года в Украине началась антитеррористическая операция (АТО), во время которой Силы обороны воевали с пророссийским боевикам и подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации. Бои шли преимущественно в Донецкой и Луганской областях. АТО продолжалось до 2018 года, затем превратились в операцию Объединенных сил (ООС). Какова хронология гибридного вторжения РФ и что говорят прокремлевские силы сегодня?

С первых инцидентов в восточных областях Украины и в Крыму Российская Федерация говорила о "волеизъявлении народа Донбасса" и уверяла, что бои с ВСУ ведут шахтеры, которые якобы купили форму и оружие в ближайшем "военторге". Между тем на востоке действовали отряды во главе с представителем ФСБ Игорем Стрелковым (Гиркиным), а когда украинцы имели шанс остановить боевиков, то границу пересекли регулярные части ВС РФ. Некоторые детали событий, которые происходили 12 лет назад, признал один из главарей террористических группировок на Донбассе Павел Губарев во время интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. Фокус составил хронологию событий гибридного вторжения РФ, которое началось зимой 2014 года и переросло в полномасштабную войну с 24 февраля 2022 года.

АТО в Украине — события 2014-2018 годов

События на Донбассе развернулись после Революции Достоинства, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович и его сообщники сбежали в РФ, прихватив с собой средства из государственной казны. Фокус составил тайм-лайн периода 2014-2022 годов, чтобы показать хронологию АТО: бои и политические решения, их последствия и потери в течение 12 лет войны РФ против украинцев.

2014 год

Февраль-март — 27 февраля 2014 года люди в военной форме захватили парламент в Крыму, а 18 марта представители российской власти и местные коллаборанты, под прикрытием военизированных формирований и войск ВС РФ провели незаконный референдум. На основании этого "референдума" Москва аннексировала полуостров.

Март-сентябрь — в Донецкой, Луганской и Харьковской областях начинаются беспорядки пророссийских наемников, которые захватывают здания городских, районных и областных администраций, СБУ, МВД, арсеналы с оружием. 12 апреля Совет национальной безопасности Украины принял решение о начале АТО, а 14 апреля — начались действия Сил обороны против террористов и боевиков на востоке Украины. В Харькове остановили пророссийские силы, но в Луганске и Донецке — не удалось. Боевики провозгласили создание фейковых образований — "ДНР" и "ЛНР".

Заметим, именно в тот период Павел Губарев стал "народным губернатором Донецкой области", а затем — главой "народного ополчения ДНР". В этот же период происходят бои в Донецком аэропорту и бои под Иловайском. Под Иловайском к боевым действиям присоединились регулярные подразделения ВС РФ, которые на самом деле воевали вместо "ополченцев". Губарев в 2026 году признал, в Украине РФ провела спецоперацию "Северный ветер", которая спасла террористов и боевиков на востоке. По его словам, ситуация для пророссийских сил была "критическая": ВСУ их должны были "смять", "ополченцы" едва держали фронт и им при этом помогал Гиркин, который оккупировал Славянск. Ко всему, собеседник Дудя подтвердил, что в Крыму действовали не анонимные "зеленые человечки": сказал, что Москва захватила полуостров военной силой и что Путин это "признал".

17 июля 2014 года — сбивание малайзийского Boeing-137 рейса MH17, о котором написал Гиркин в соцсетях, а затем, когда стало известно о гибели 300 гражданских, удалил сообщение. Трибунал признал Гиркина виновным и установил, что самолет сбила ракета ЗРК "Бук", который прибыл вместе с российским экипажем.

5 сентября 2014 года — подписание первых Минских соглашений, причем соглашение заключали на фоне трагедии в Иловайске, когда ВС РФ расстреляли бойцов ВСУ, выходивших по "зеленому коридору".

2015 год — в январе завершилась оборона Донецкого аэропорта, а боевики обстреляли автобус с гражданскими людьми под Волновахой. Тогда же состоялся обстрел жилого дома на окраине Мариуполя. С января по февраль — бои под Дебальцево, которые завершились подписанием Минских соглашений-2.

2016-2018 годы — позиционная война в зоне АТО, которая превратилась в операцию Объединенных сил.

События с 2019 года и полномасштабное вторжение РФ

2019-2022 годы — сначала удалось провести масштабный обмен пленными и объявили "всеобъемлющее и полное перемирие", за ходом которого следили представители ОБСЕ.

9 декабря 2019 года — встреча в Нормандском формате, в котором приняли участие лидеры Украины, Франции, Германии и РФ. Согласно плану, Киев должен был согласиться на условия "Минска-2". Шла речь о так называемой "формуле Штайнмайера", по которой провели бы выборы в присутствии пророссийских боевиков и без контроля Украины на границе.

27 июля 2020 года — режим "тишины", который сопровождался ударами пророссийских боевиков по украинским позициям.

2021 год и до 22 февраля 2022 года — Москва сосредоточила стотысячную армию у границ Украины, при этом некоторые спецслужбы США предупреждали о вторжении РФ, а Германии и Франции уверяли, что угрозы нет, установило расследование The Guardian.

Отметим, Фокус писал о еще одном тезисе, который Губарев озвучил во время разговора с Дудем. В частности, представитель прокремлевских сил заявил, что на самом деле в Украине происходит не война, а "жертвоприношение", и что на самом деле ею руководит не президент РФ Владимир Путин, а внешние тайные силы.