РФ вдарила по Печенізькій дамбі шістьма КАБами: військові показали момент влучання (відео)

Російські війська завдали удару по Печенізькій дамбі на Харківщині, використовуючи для цього керовані авіабомби. Та все ж попри спробу уразити критичний об’єкт інфраструктури в період весняного водопілля, споруда залишилася цілою, а загрози підтоплення немає.

Як зазначається у дописі на сторінці 16-го армійського корпусу ЗСУ в Telegram, 14 квітня російські сили спрямували по району Печенізького водосховища шість керованих авіабомб. Частина з них розірвалася поблизу гідротехнічних споруд — чотири впали на сушу, ще дві — у воду.

Окремо військові оприлюднили відео моменту удару. На кадрах зафіксовано потужний вибух, після якого у небо здіймається густий стовп чорного диму. У повідомленні наголошують, що росіяни свідомо обрали час для удару. Саме навесні, під час водопілля, рівень води у водосховищі є найвищим. У разі пошкодження дамби це могло б спричинити масштабне затоплення територій нижче за течією та мати серйозні екологічні наслідки.

Відео дня

"Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", — пояснили в дописі.

Втім, як підкреслюють військові, жодних руйнувань зафіксовано не було. Дамба працює у штатному режимі, а скид води здійснюється контрольовано. Ситуація перебуває під постійним наглядом, а відповідні служби мають чіткі алгоритми дій на випадок будь-яких загроз.

Після невдалої спроби уразити об’єкт ворог перейшов до інформаційного тиску. У проросійських ресурсах почали з’являтися повідомлення про нібито пошкодження дамби та аварійний скид води, однак ці дані не відповідають дійсності.

"Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі. Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини. Окремо сильні, разом непереможні ", — зауважили військові.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі "Єдиних новин" підтвердив, що цього дня по дамбі було випущено шість керованих авіабомб. Він наголосив, що Печенізьке водосховище є одним із ключових об’єктів регіону, який має важливе значення для безпеки та життєзабезпечення області.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що Росія може змінити тактику і спрямувати удари на об’єкти водної інфраструктури. Зокрема, під загрозою опиняться дамби, системи водозабезпечення та логістичні маршрути.

Також Фокус писав, що 25 лютого стало відомо про підрив російськими військами дамби біля села Осикове на Донеччині. За інформацією аналітичного проєкту DeepState, таким чином окупанти намагаються ускладнити логістику Сил оборони України поблизу Костянтинівки.

Як пояснив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, підірвавши дамбу, ворог поставив під загрозу безпеку мирних жителів та стабільність регіону. За його словами, наслідком таких дій можуть стати масштабні підтоплення, руйнування інфраструктури та нова гуманітарна криза.