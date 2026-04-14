РФ ударила по Печенежской дамбе шестью КАБами: военные показали момент попадания (видео)

Российские войска нанесли удар по Печенежской дамбе на Харьковщине, используя для этого управляемые авиабомбы. И все же несмотря на попытку поразить критический объект инфраструктуры в период весеннего половодья, сооружение осталось целым, а угрозы подтопления нет.

Как отмечается в заметке на странице 16-го армейского корпуса ВСУ в Telegram, 14 апреля российские силы направили по району Печенежского водохранилища шесть управляемых авиабомб. Часть из них разорвалась вблизи гидротехнических сооружений — четыре упали на сушу, еще две — в воду.

Отдельно военные обнародовали видео момента удара. На кадрах зафиксирован мощный взрыв, после которого в небо поднимается густой столб черного дыма. В сообщении отмечается, что россияне сознательно выбрали время для удара. Именно весной, во время половодья, уровень воды в водохранилище является самым высоким. В случае повреждения дамбы это могло бы вызвать масштабное затопление территорий ниже по течению и иметь серьезные экологические последствия.

"Разрушение дамбы именно сейчас, в период "большой воды", должно было бы привести к катастрофическим последствиям для общин ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическое бедствие", — пояснили в заметке.

Впрочем, как подчеркивают военные, никаких разрушений зафиксировано не было. Дамба работает в штатном режиме, а сброс воды осуществляется контролируемо. Ситуация находится под постоянным наблюдением, а соответствующие службы имеют четкие алгоритмы действий на случай каких-либо угроз.

После неудачной попытки поразить объект враг перешел к информационному давлению. В пророссийских ресурсах начали появляться сообщения о якобы повреждении дамбы и аварийном сбросе воды, однако эти данные не соответствуют действительности.

"Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства. Отдельно сильные, вместе непобедимые", — отметили военные.

В свою очередь начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире "Единых новостей" подтвердил, что в этот день по дамбе было выпущено шесть управляемых авиабомб. Он отметил, что Печенежское водохранилище является одним из ключевых объектов региона, который имеет важное значение для безопасности и жизнеобеспечения области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия может изменить тактику и направить удары на объекты водной инфраструктуры. В частности, под угрозой окажутся дамбы, системы водообеспечения и логистические маршруты.

Также Фокус писал, что 25 февраля стало известно о подрыве российскими войсками дамбы возле села Осиково в Донецкой области. По информации аналитического проекта DeepState, таким образом оккупанты пытаются усложнить логистику Сил обороны Украины вблизи Константиновки.

Как пояснил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, взорвав дамбу, враг поставил под угрозу безопасность мирных жителей и стабильность региона. По его словам, следствием таких действий могут стать масштабные подтопления, разрушение инфраструктуры и новый гуманитарный кризис.