"Їх ремонтують": прем'єр Норвегії пояснив, чому Україна три роки чекає обіцяних F-16

Шість літаків-винищувачів F-16, які Норвегія пообіцяла передати ще у 2023 році, є власністю України, проте жодного з них ще не передали Києву, бо вони перебувають на ремонті.

Готовими до експлуатації ці літаки будуть вже незабаром, заявив прем'єр-міністр Норвегії Гар Стьоре під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Норвегія пожертвувала шість літаків F-16 для України", — сказав Стьоре, уточнивши, що ці літаки тривалий час не перебували на озброєнні у норвезької армії, оскільки вже кілька років країна використовує новітні F-35.

За словами норвезького прем'єра, інші країни надавали Україні F-16 безпосередньо з бойового парку, щоб їх могли швидше використовувати українські пілоти. Натомість норвезькі простоювали, а тому потребують ремонту та підготовки до моменту включення до складу Повітряних сил України.

Відео дня

"Вони належать Україні, і їх ремонтують і готують до експлуатації бельгійські технічні фахівці в рамках угоди, укладеної також зі США та Україною. І я думаю, що перший із цих літаків буде готовий до експлуатації вже незабаром, але вони — вже частина українських Повітряних сил", — наголосив Стьоре.

Зазначимо, що Володимир Зеленський подякував Норвегії за передачу цих літаків.

"Це не новина для нас, що ці літаки мають бути відновленими. Тож, ми розуміємо, що після ремонту ці винищувачі надійдуть в Україну", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 13 квітня Михайло Федоров повідомив, що українські військові отримають додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Фокус також писав про те, що жоден із обіцяних Норвегією F-16 не прибув до України.