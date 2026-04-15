"Их ремонтируют": премьер Норвегии объяснил, почему Украина три года ждет обещанных F-16

Шесть самолетов-истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать еще в 2023 году, являются собственностью Украины, однако ни одного из них еще не передали Киеву, потому что они находятся на ремонте.

Готовыми к эксплуатации эти самолеты будут уже вскоре, заявил премьер-министр Норвегии Гар Стьоре во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Норвегия пожертвовала шесть самолетов F-16 для Украины", — сказал Стьоре, уточнив, что эти самолеты долгое время не состояли на вооружении у норвежской армии, поскольку уже несколько лет страна использует новейшие F-35.

По словам норвежского премьера, другие страны предоставляли Украине F-16 непосредственно из боевого парка, чтобы их могли быстрее использовать украинские пилоты. Зато норвежские простаивали, а потому требуют ремонта и подготовки к моменту включения в состав Воздушных сил Украины.

"Они принадлежат Украине, и их ремонтируют и готовят к эксплуатации бельгийские технические специалисты в рамках соглашения, заключенного также с США и Украиной. И я думаю, что первый из этих самолетов будет готов к эксплуатации уже вскоре, но они — уже часть украинских Воздушных сил", — подчеркнул Стьоре.

Отметим, что Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за передачу этих самолетов.

"Это не новость для нас, что эти самолеты должны быть восстановлены. Поэтому, мы понимаем, что после ремонта эти истребители поступят в Украину", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 апреля Михаил Федоров сообщил, что украинские военные получат дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

