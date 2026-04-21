РФ перемістила 950 "Шахедів" та Ту-22, підняла "ядерний" Іл-82: як готують новий удар по Україні

Збройні сили Російської Федерації підняли у повітря літак "Судного дня" Іл-82 та перемістили Ту-22, наповнені ракетами для удару по Україні, розповіли у моніторинговому каналі з посиланням на розвідку. Іде мова про підготовку нового масованого удару, оскільки дрони-камікадзе виведені на позиції для старту. Які ознаки нового повітряного удару помітили спостерігачі й чи відповідає це графіку, оприлюдненому українськими урядовцями п'ять днів тому?

Вдень 21 квітня у РФ спостерігається активність військово-транспортних літаків ЗС РФ, командного пункту на випадок ядерної війни, і також стратегічних бомбардувальників, ідеться у серії дописів моніторингового каналу Strategic Control. Також зауважується, що приблизно тоді ж США підняли у повітря літак E-4B Nightwatch, який виконує функції командного пункту на випадок ядерної війни, але для Вашингтона. Паралельно відбувається підготовка до чергового російського удару по Україні, повідомили у каналі.

Допис про незвичну активність Ідл-82 з'явився у мережі о 16 год 21 квітня. Вказано, що літак піднявся у повітря з аеропорту "Домодєдово" під Москвою: напрямок руху та мета не вказані. Зауважується, що подібний літак може виконувати функції командування армією у випадку ядерного конфлікту і містить спеціальну апаратуру для космічного зв'язку.

Удар по Україні — зліт Іл-82 у "Домодєдово" РФ, 21 квітня Фото: Скриншот

У моніторинговому каналі, який інформує про переміщення російської авіації та траєкторію ракет й дронів під час атак РФ, є інформація про інші дії ЗС РФ. Ідеться про активності на трьох авіабазах:

на "Дягілєво" приземлився військово-транспортний літак Ан-12, який, ймовірно, привіз вантажі військового призначення (до 21 тонни).

на "Балтімор" приземлився Іл-76Д з аналогічним вантажем;

на "Сольци" помітили перельоти трьох Ту-22М3, навантажених ракетами Х-22Н на кожному. Вказано, що переліт відбувся 20 квітня. У каналі зауважили, що "більшість бортів цього типу споряджені".

Уточнюється, що активність військово-транспортної авіації РФ може бути пов'язане з поставкою ударних дронів до точок пуску.

Зауважмо, що каналі журналіста Андрія Смолія анонсувалась масована повітряна атака ЗС РФ на Україну. Зокрема, вказано, що у найближчому ударі росіяни можуть задіяти 950 дронів, 56 ракет "Іскандер" (балістичних та крилатих) і навіть 10 ракет "Калібр", які надійшли на кораблі ЧФ РФ у Новоросійську.

Удар по Україні — анонс нової повітряної атаки, допис 21 квітня Фото: Скриншот

У дописі посилаються на моніторинговий канал: аналогічна інформація з'явилась у пабліку "Стратегічна авіація РФ".

Удар по Україні — інформація про 950 "Шахедів" та понад 50 ракет Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Повітряних сил поки немає інформації про можливий новий удар РФ по Україні. Тим часом 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що росіяни планують щомісяця проводити по сім масованих ракетно-дронових ударів. Атаки відбуватимуться кожні 4-5 днів і у наборі засобів ураження буде близько 400 дронів-камікадзе і також 20 ракет різних типів, уточнив посадовець.

Попередній масований удар РФ відбувся п'ять днів тому, 16 квітня. Внаслідок російської атаки загинуло 18 українців, вибухало у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Згідно з даними командування, Москва запустила понад 700 засобів ураження, з них 636 БпЛА та 40 ракет (Х-101, балістика та інші).

Нагадуємо, 20 квітня у мережі опублікували кадри знешкодження аеробалістичної ракети "Кинджал", якою РФ била по Україні.