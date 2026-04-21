РФ переместила 950 "Шахедов" и Ту-22, подняла "ядерный" Ил-82: как готовят новый удар по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации подняли в воздух самолет "Судного дня" Ил-82 и переместили Ту-22, наполненные ракетами для удара по Украине, рассказали в мониторинговом канале со ссылкой на разведку. Идет речь о подготовке нового массированного удара, поскольку дроны-камикадзе выведены на позиции для старта. Какие признаки нового воздушного удара заметили наблюдатели и соответствует ли это графику, обнародованному украинскими чиновниками пять дней назад?

Днем 21 апреля в РФ наблюдается активность военно-транспортных самолетов ВС РФ, командного пункта на случай ядерной войны, а также стратегических бомбардировщиков, говорится в серии сообщений мониторингового канала Strategic Control. Также отмечается, что примерно тогда же США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, который выполняет функции командного пункта на случай ядерной войны, но для Вашингтона. Параллельно происходит подготовка к очередному российскому удару по Украине, сообщили в канале.

Сообщение о необычной активности Идл-82 появилось в сети в 16 часов 21 апреля. Указано, что самолет поднялся в воздух из аэропорта "Домодедово" под Москвой: направление движения и цель не указаны. Отмечается, что подобный самолет может выполнять функции командования армией в случае ядерного конфликта и содержит специальную аппаратуру для космической связи.

В мониторинговом канале, который информирует о перемещении российской авиации и траектории ракет и дронов во время атак РФ, есть информация о других действиях ВС РФ. Речь идет об активности на трех авиабазах:

на "Дягилево" приземлился военно-транспортный самолет Ан-12, который, вероятно, привез грузы военного назначения (до 21 тонны).

на "Балтимор" приземлился Ил-76Д с аналогичным грузом;

на "Сольцы" заметили перелеты трех Ту-22М3, нагруженных ракетами Х-22Н на каждом. Указано, что перелет состоялся 20 апреля. В канале отметили, что "большинство бортов этого типа снаряжены ракетами".

Уточняется, что активность военно-транспортной авиации РФ может быть связано с поставкой ударных дронов к точкам пуска.

Заметим, что в канале журналиста Андрея Смолия анонсировалась массированная воздушная атака ВС РФ на Украину. В частности, указано, что в ближайшем ударе россияне могут задействовать 950 дронов, 56 ракет "Искандер" (баллистических и крылатых) и даже 10 ракет "Калибр", которые поступили на корабли ЧФ РФ в Новороссийске.

В заметке ссылаются на мониторинговый канал: аналогичная информация появилась в паблике "Стратегическая авиация РФ".

В Telegram-канале Воздушных сил пока нет информации о возможном новом ударе РФ по Украине. Между тем 17 апреля глава МИД Андрей Сибига заявил, что россияне планируют ежемесячно проводить по семь массированных ракетно-дронных ударов. Атаки будут происходить каждые 4-5 дней и в наборе средств поражения будет около 400 дронов-камикадзе и также 20 ракет различных типов, уточнил чиновник.

Предыдущий массированный удар РФ состоялся пять дней назад, 16 апреля. В результате российской атаки погибло 18 украинцев, взрывалось в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье. Согласно данным командования, Москва запустила более 700 средств поражения, из них 636 БпЛА и 40 ракет (Х-101, баллистика и другие).

Напоминаем, 20 апреля в сети опубликовали кадры обезвреживания аэробаллистической ракеты "Кинжал", которой РФ била по Украине.