"Сприйняли неправильно": глава Rheinmetall відхрестився від слів про "українських домогосподарок"

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер відреагував на резонанс, що виник довкола його висловлювань про виробництво дронів в Україні. Він запевнив, що його слова були викривлені та подані поза контекстом, а поширені раніше цитати не відображають реального змісту розмови.

Як пише видання Deutsche Welle, про це очільник Rheinmetall розповів в інтерв’ю телеканалу NTV. Йдеться про публікацію в журналі The Atlantic від 27 березня, у якій Паппергеру приписали заяву про те, що розробка безпілотників в Україні нібито не є інноваційною, а здійснюється "українськими домогосподарками", які друкують деталі на 3D-принтерах у домашніх умовах.

Сам Папперґер пояснив, що під час розмови озвучив кілька окремих тез, які були неправильно інтерпретовані. Зокрема, він наголошував, що Rheinmetall не виробляє квадрокоптери і не планує займатися цим у майбутньому. Також він зазначав, що дрони компанії створюються за принципом "click and play", подібно до конструктора. Окрім того, він говорив про участь українських родин у підтримці оборонних зусиль.

Відео дня

"Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери й не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click і Play, як у Lego. І: Українські родини допомагають усі разом. Це все було пов'язано абсолютно інакше", — пояснив він.

За словами керівника концерну, у публікації ці тези були поєднані таким чином, що створили хибне враження про зміст його заяв. Він також повідомив, що вже поспілкувався з низкою українських політиків, які, за його словами, зрозуміли, що ситуація була сприйнята неправильно.

Нагадаємо, що СЕО Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українських виробників дронів і фактично назвав їх "українськими домогосподарками". Він заявив, що виробництво безпілотників в Україні нібито зводиться до роботи "домогосподарок із 3D-принтерами на кухні". У відповідь представники компанії Skyfall відреагували з іронією, зазначивши, що у світі, ймовірно, вже настала "ера домогосподарок". Вони додали, що якщо дрони, створені українськими виробниками, здатні ефективно уражати танки та артилерію, то це радше свідчить про високий рівень розвитку технологій, а не про їх недооцінку.

Згодом президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заяви гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера щодо українських "домогосподарок із 3D-принтерами". Він заявив, що за такою логікою будь-хто, зокрема "кожна домогосподарка", міг би очолювати оборонну компанію. Зеленський також наголосив, що Україна щодня доводить ефективність власних технологій на полі бою, у повітрі та на морі.

Також Фокус писав, що провідний німецький оборонний концерн Rheinmetall відреагував на ажіотаж навколо критики на адресу українських виробників дронів. Зокрема, у Rheinmetall заявили, що "глибоко поважають" величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу.