"Восприняли неправильно": глава Rheinmetall открестился от слов об "украинских домохозяйках"

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отреагировал на резонанс, возникший вокруг его высказываний о производстве дронов в Украине. Он заверил, что его слова были искажены и поданы вне контекста, а распространенные ранее цитаты не отражают реального содержания разговора.

Как пишет издание Deutsche Welle, об этом глава Rheinmetall рассказал в интервью телеканалу NTV. Речь идет о публикации в журнале The Atlantic от 27 марта, в которой Паппергеру приписали заявление о том, что разработка беспилотников в Украине якобы не является инновационной, а осуществляется "украинскими домохозяйками", которые печатают детали на 3D-принтерах в домашних условиях.

Сам Паппергер объяснил, что во время разговора озвучил несколько отдельных тезисов, которые были неправильно интерпретированы. В частности, он отмечал, что Rheinmetall не производит квадрокоптеры и не планирует заниматься этим в будущем. Также он отмечал, что дроны компании создаются по принципу "click and play", подобно конструктору. Кроме того, он говорил об участии украинских семей в поддержке оборонных усилий.

"Мы имели три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как в Lego. І: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно иначе", — пояснил он.

По словам руководителя концерна, в публикации эти тезисы были объединены таким образом, что создали ложное впечатление о содержании его заявлений. Он также сообщил, что уже пообщался с рядом украинских политиков, которые, по его словам, поняли, что ситуация была воспринята неправильно.

Напомним, что СЕО Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинских производителей дронов и фактически назвал их "украинскими домохозяйками". Он заявил, что производство беспилотников в Украине якобы сводится к работе "домохозяек с 3D-принтерами на кухне". В ответ представители компании Skyfall отреагировали с иронией, отметив, что в мире, вероятно, уже наступила "эра домохозяек". Они добавили, что если дроны, созданные украинскими производителями, способны эффективно поражать танки и артиллерию, то это скорее свидетельствует о высоком уровне развития технологий, а не об их недооценке.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявления гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера относительно украинских "домохозяек с 3D-принтерами". Он заявил, что по такой логике любой, в том числе "каждая домохозяйка", мог бы возглавлять оборонную компанию. Зеленский также отметил, что Украина ежедневно доказывает эффективность собственных технологий на поле боя, в воздухе и на море.

Также Фокус писал, что ведущий немецкий оборонный концерн Rheinmetall отреагировал на ажиотаж вокруг критики в адрес украинских производителей дронов. В частности, в Rheinmetall заявили, что "глубоко уважают" огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения.