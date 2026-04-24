Як використовують дельфінів на війні: міни у Перській затоці та оборона Криму (відео)

Сполучені Штати Америки залучали дельфінів до військових операцій ще з 1960-х років. Треновані тварини шукали міни у В’єтнамі та у Перській затоці. Радянський Союз та Росія використовували їх для охорони військово-морських баз у Криму. Чи є підтвердження, що дельфіни реально виконують бойові завдання та які задачі посильні для морських ссавців?

Пентагон створив Naval Marine Mammal Program, у межах якої дельфінів навчали виконувати бойові завдання. Услід за США аналогічну програму започаткували в СРСР. Незалежна Україна отримала у спадок експериментальну базу "Океанаріум" у Криму. Цю базу захопила Російська Федерація під час взяття під контроль військової інфраструктури на окупованому півострові. 24 квітня, у дату, яку медіа називають днем першого військового використання дельфінів, Фокус зібрав інформацію про можливості морських ссавців, яких мотивують приязні відносини з наставником, а не покарання чи їжа.

Перше використання дельфінів на війні — США в Перській затоці

Дельфіни на війні — досвід США

США почали використовувати дельфінів та інших морських ссавців з 60-х років минулого століття, розповіли на порталі History. Для цього у 1963 році створили Програму морських ссавців ВМС США (NMMP) та Тихоокеанський військово-морський центр інформаційної війни (NIWC Pacific) в Сан-Дієго. Військові звернули увагу на обтічну форму тіла (для створення торпед та підводних човнів), на сонарну систему (виявляла приховані об’єкти у товщі води і навіть у мулі), здатність опускатися на глибину і не відчувати кесонної хвороби, як буває у людей. До всього, дельфіни гарно піддавались дресируванню, при чому мотивувались не їжею, а іграми.

"Адміністратори програми виявили, що дельфіни та морські леви найкраще відповідають потребам ВМС", — ідеться у матеріалі.

Дельфіни на війні — Таффі разом з водолазом

Перше бойове використання — це війні у В’єтнамі (1970-71 рр.). Шість дельфінів виконували роль конвоя для кораблів ВМС США у затоці Кам Ран: шукали міни та спиняли диверсантів. Після цього — операції США у Перській затоці. Перша операція відбулась у жовтні 1987 року: п'ять тварин використали для підводних операцій (стеження та розмінування) під час "танкерної" війни проти Ірану. Наступна — у березні 2003 року, коли коаліція вторгнулась у Ірак і з'явилась потреба розмінувати затоки Умм-Каср. Ішлося про знешкодження близько 100 мін, які не помітили тральники. 26 березня 2003 року прибули дельфіни Такома та Макаї (так звані біотехнічні системи "Марк-7" та "Марк-8"), які шукали вибухові пристрої, сховані іракцями.

У 2024 році США можуть мати 120 морських ссавців, які пройшли військову підготовку. Частину з них тримають на військово-морській базі Пойнт-Лома. На сьогодні не ясно, чи може Пентагон використати дельфінів для розмінування Ормузької протоки.

Як дельфінів використовували СРСР, Україна та РФ

Під час Холодної війни СРСР створив власну лабораторію військового використання дельфінів. 184-а науково-дослідна експериментальна база ВМФ "Океанаріум" в Криму з'явилась 24 лютого 1966 року. Головні завдання, які мали виконувати тварини, — це пошуки військової техніки підводою, атаки на підводних шпигунів та кораблі завдяки прикріпленій до голови зброї та вибухівці. Серед іншого, вони прикривали вхід в Севастопольську бухту (тут стояв надводний флот) та Балаклавську бухту (база підводних човнів).

Дельфін у бухті Севастополя, часи СРСР Фото: Мілітарний

Під час анексії Криму у 2014 році група дельфінів залишилась під Севастополем: у 2018 році медіа "Рубрика" з посиланням на представник президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна написала, що всі вони загинули, оскільки не пішли на контакт з росіянами й померли з голоду.

Використання дельфінів на війні — від Холодної війни до 2022 року

Дельфіни та російсько-українська війна

Під час російсько-української війни Чорноморський флот РФ потерпав від атак морських катерів України. Зокрема, Сили оборони потопили низку кораблів у відкритому морі та у бухтах Севастополя та західного узбережжя. У жовтні 2023 року OSINTер H.I. Sutton розповів, що росіяни перемістили дельфінів ближче до зон, які можуть опинитись під ударами Сил оборони. З'ясувалось, що тварини ще з 2022 року прикривали бухту у Севастополі. Через рік їх перемістили на Південну військово-морську базу в Новоозерному (поруч з устричною фермою). На думку аналітика, дельфіни задіяні для захисту кораблів від водолазів-диверсантів або диверсантів-розвідників, яких бояться росіяни.

Дельфіни на війні — дві таємні бази РФ в окупованому Криму, 2023 рік Фото: HI Sutton

"Коли вони виявляють порушника, вони можуть позначити його або, можливо, навіть завдати смертельного удару. Вони також можуть патрулювати узбережжя, де українські спецпризначенці проводять рейди на прибережні об'єкти", — написав OSINTер.

Зауважмо, медіа та військові не надавали фото та відео з реальними випадками застосування дельфінів для захисту російських об'єктів в окупованому Криму.

Нагадуємо, у грудні 2023 року у мережі розповіли про інцидент з дельфіном біля берегів Криму: ссавець врізався у катер, на якому їхали курсанти ЗС РФ.