Как используют дельфинов на войне: мины в Персидском заливе и оборона Крыма (видео)

Соединенные Штаты Америки привлекали дельфинов к военным операциям еще с 1960-х годов. Тренированные животные искали мины во Вьетнаме и в Персидском заливе. Советский Союз и Россия использовали их для охраны военно-морских баз в Крыму. Есть ли подтверждение, что дельфины реально выполняют боевые задачи и какие задания посильны для морских млекопитающих?

Пентагон создал Naval Marine Mammal Program, в рамках которой дельфинов обучали выполнять боевые задачи. Вслед за США аналогичную программу начали в СССР. Независимая Украина получила в наследство экспериментальную базу "Океанариум" в Крыму. Эту базу захватила Российская Федерация во время взятия под контроль военной инфраструктуры на оккупированном полуострове. 24 апреля, в дату, которую медиа называют днем первого военного использования дельфинов, Фокус собрал информацию о возможностях морских млекопитающих, которых мотивируют дружеские отношения с наставником, а не наказание или еда.

Первое использование дельфинов на войне — США в Персидском заливе

Дельфины на войне — опыт США

США начали использовать дельфинов и других морских млекопитающих с 60-х годов прошлого века, рассказали на портале History. Для этого в 1963 году создали Программу морских млекопитающих ВМС США (NMMP) и Тихоокеанский военно-морской центр информационной войны (NIWC Pacific) в Сан-Диего. Военные обратили внимание на обтекаемую форму тела (для создания торпед и подводных лодок), на сонарную систему (обнаруживала скрытые объекты в толще воды и даже в иле), способность опускаться на глубину и не испытывать кессонной болезни, как бывает у людей. Ко всему, дельфины хорошо поддавались дрессировке, причем мотивировались не едой, а играми.

"Администраторы программы обнаружили, что дельфины и морские львы лучше всего отвечают потребностям ВМС", — говорится в материале.

Дельфины на войне — Таффи выполняет боевое задание

Первое боевое использование — это война во Вьетнаме (1970-71 гг.). Шесть дельфинов выполняли роль конвоя для кораблей ВМС США в заливе Кам Ран: искали мины и останавливали диверсантов. После этого — операции США в Персидском заливе. Первая операция состоялась в октябре 1987 года: пять животных использовали для подводных операций (слежение и разминирование) во время "танкерной" войны против Ирана. Следующая — в марте 2003 года, когда коалиция вторглась в Ирак и появилась необходимость разминировать заливы Умм-Каср. Речь шла об обезвреживании около 100 мин, которые не заметили тральщики. 26 марта 2003 года прибыли дельфины Такома и Макаи (так называемые биотехнические системы "Марк-7" и "Марк-8"), которые искали взрывные устройства, спрятанные иракцами.

В 2024 году США могут иметь 120 морских млекопитающих, прошедших военную подготовку. Часть из них держат на военно-морской базе Пойнт-Лома. На сегодня не ясно, может ли Пентагон использовать дельфинов для разминирования Ормузского пролива.

Как дельфинов использовали СССР, Украина и РФ

Во время Холодной войны СССР создал собственную лабораторию военного использования дельфинов. 184-я научно-исследовательская экспериментальная база ВМФ "Океанариум" в Крыму появилась 24 февраля 1966 года. Главные задачи, которые должны были выполнять животные, — это поиски военной техники подводой, атаки на подводных шпионов и на корабли благодаря прикрепленному к голове оружию и взрывчатке. Среди прочего, они прикрывали вход в Севастопольскую бухту (здесь стоял надводный флот) и Балаклавскую бухту (база подводных лодок).

Дельфин в бухте Севастополя, времена СССР Фото: Милитарный

Во время аннексии Крыма в 2014 году группа дельфинов осталась под Севастополем: в 2018 году медиа "Рубрика" со ссылкой на представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина написала, что все они погибли, поскольку не пошли на контакт с россиянами и умерли от голода.

Использование дельфинов на войне — от Холодной войны до 2022 года

Дельфины и российско-украинская война

Во время российско-украинской войны Черноморский флот РФ страдал от атак морских катеров Украины. В частности, Силы обороны потопили ряд кораблей в открытом море и в бухтах Севастополя и западного побережья. В октябре 2023 года OSINTер H.I. Sutton рассказал, что россияне переместили дельфинов ближе к зонам, которые могут оказаться под ударами Сил обороны. Выяснилось, что животные еще с 2022 года прикрывали бухту в Севастополе. Через год их переместили на Южную военно-морскую базу в Новоозерном (рядом с устричной фермой). По мнению аналитика, дельфины задействованы для защиты кораблей от водолазов-диверсантов или диверсантов-разведчиков, которых боятся россияне.

Дельфины на войне — две тайные базы РФ в оккупированном Крыму, 2023 год Фото: HI Sutton

"Когда они обнаруживают нарушителя, они могут обозначить его или, возможно, даже нанести смертельный удар. Они также могут патрулировать побережье, где украинские спецназовцы проводят рейды на прибрежные объекты", — написал OSINTер.

Заметим, медиа и военные не предоставляли фото и видео с реальными случаями применения дельфинов для защиты российских объектов в оккупированном Крыму.

Напоминаем, в декабре 2023 года в сети рассказали об инциденте с дельфином у берегов Крыма: млекопитающее врезалось в катер, на котором ехали курсанты ВС РФ.