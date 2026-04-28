Терміну "розшук ТЦК" юридично немає: адвокат пояснив, що може змінитися у мобілізації в Україні

Мобілізацію в Україні можуть продовжити до серпня 2026 року, однак очікується, що найближчим часом законодавство щодо цього процесу може зазнати змін.

У зв'язку з цим у соціальних мережах активно почали обговорювати те, що нібито правоохоронці відкриватимуть кримінальні провадження щодо осіб, які перебувають у розшуку ТЦК, якщо такі запровадження будуть ухвалені. Адвокат Андрій Межирицький, що спеціалізується зокрема на питаннях мобілізаційного законодавства, пояснив у коментарі ТСН, пояснив нюанси.

Експерт зазначив, що самого юридичного поняття "розшук ТЦК" зараз не існує. Сама назва здебільшого має побутовий характер.

"Йдеться про повідомлення до органів поліції від територіального центру комплектування про необхідність доставлення людини, яка порушила правила військового обліку для складання протоколу щодо неї", — пояснив Межирицький.

За словами адвоката, в Україні діє кримінальний кодекс. Саме тут прописані нюанси, за яких держава запроваджує проти особи кримінальну відповідальність.

Для того, щоб відкрити кримінальне провадження щодо людини, яку розшукує ТЦК, необхідні чіткі зміни до кримінального законодавства, зокрема прописана відповідальність.

Адвокат пояснив, що у 2024 році, під час ухвалення законодавства щодо мобілізації, була спроба внести зміни у ККУ до 336 статті. Тоді йшлося зокрема про запровадження кримінальної відповідальності за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Але від цієї правки відмовились. Можливо, зараз комусь вважається, що немає якоїсь справедливості. Зараз є кримінальна відповідальність за неявку без поважних причин за бойовою повісткою", — підкреслив Межирицький.

