Термина "розыск ТЦК" юридически нет: адвокат объяснил, что может измениться в мобилизации в Украине

Мобилизацию в Украине могут продлить до августа 2026 года, однако ожидается, что в ближайшее время законодательство по этому процессу может претерпеть изменения.

В связи с этим в социальных сетях активно начали обсуждать то, что якобы правоохранители будут открывать уголовные производства в отношении лиц, находящихся в розыске ТЦК, если такие введения будут приняты. Адвокат Андрей Межирицкий, специализирующийся в частности на вопросах мобилизационного законодательства, объяснил в комментарии ТСН, объяснил нюансы.

Эксперт отметил, что самого юридического понятия "розыск ТЦК" сейчас не существует. Само название в основном имеет бытовой характер.

"Речь идет об уведомлении в органы полиции от территориального центра комплектования о необходимости доставки человека, который нарушил правила воинского учета для составления протокола в отношении него", — пояснил Межирицкий.

По словам адвоката, в Украине действует уголовный кодекс. Именно здесь прописаны нюансы, при которых государство вводит против лица уголовную ответственность.

Для того, чтобы открыть уголовное производство в отношении человека, которого разыскивает ТЦК, необходимы четкие изменения в уголовное законодательство, в частности прописана ответственность.

Адвокат пояснил, что в 2024 году, во время принятия законодательства по мобилизации, была попытка внести изменения в УКУ в 336 статью. Тогда речь шла в частности о введении уголовной ответственности за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Но от этой правки отказались. Возможно, сейчас кому-то считается, что нет какой-то справедливости. Сейчас есть уголовная ответственность за неявку без уважительных причин по боевой повестке", — подчеркнул Межирицкий.

