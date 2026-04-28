ССО отримали новий бронеавтомобіль Sisu GTP 4х4: чому "виграє" у Kozak-2 та HMMWV (відео)

Бійці 8 полку Сил спеціальних операцій отримали бронеавтомобіль Sisu GTP 4х4 фінської компанії Sisu Auto, звернув увагу військовий історик Андрій Харук. Досі подібну техніку купували дві західні країни й офіційно не відомо, щоб її передавали Збройним силам України. Що відомо про новий зразок військової техніки ЗСУ та чи схожа вона на українські та американські аналоги?

Інформація про появу у ЗСУ бронеавтомобіля Sisu GTP 4х4 з'явилась 27 квітня. На фото, опублікованому на сторінці Facebook експерта, бачимо машину з прапором підрозділу та бійців поруч з новою технікою. Тим часом відео з невстановленого місця опублікував російський Z-блогер, якого зацікавив бронеавтомобіль Сил оборони. Запис триває близько 10 секунд: невідомий оператор показує машину ззовні та зсередини.

Бронеавтомобіль ЗСУ — як виглядає Sisu GTP 4x4

Військовий історик підтвердив, що офіційно не відомо про надходження Sisu GTP 4x4 від партнерів. На сьогодні можна сказати, що є мінімум одна машина, і про обсяги поставки даних немає. У особистому блозі Харук розповів про основні характеристики бронетехніки, яка, як з'ясувалось, виробляється у Фінляндії, а створили її для армії Латвії.

Бронетехніка ЗСУ — характеристики Sisu GTP 4×4

Експерт повідомив, що на сьогодні лише дві країни офіційно мають на озброєнні Sisu GTP 4x4 — це Швеція та Фінляндія. Перше замовлення з'явилось у 2020 році. Згідно з його даними, станом на кінець 2025 року Фінляндія отримала 44 од. Крім того, відомо про дві спільних угоди у 2025 році: на 260 од., з них 20 вже отримала Швеція, та на ще 300 од. До всього, Швеція отримала невстановлену кількість машин радіаційно-хімічної розвідки. Зауважмо, підрахунки показують, що у стані готовності можуть бути близько 64 од. Sisu GTP сумарно у Фінляндії та Швеції: з обома Україна підписала угоди про військову підтримку і від обох отримує зброю для ЗСУ.

Основні характеристики Sisu GTP 4×4:

фізичні розміри — вага 16,5 т, довжина 6 м, ширина 2,5 м, висота 2,55 м, кліренс 40 см;

вантажопідйомність — 5 т;

швидкість — понад 100 км/год;

запас ходу — 700 км;

двигун — дизельний шестициліндровий Mercedes-Benz OM926;

захист — броня 1-го рівня STANAG 4569, яка витримує влучання кулі калібру 7,62х51 мм з відстані в 30 м;

конструкція — модульна, тобто є три частини, дві з яких можна змінювати залежно від потреби. Передня, водійська частина, не змінюється. Задня частина може перетворюватись на модуль для десанту, вантажний або спеціалізований. Місткість для десанту — до 10 осіб. Середня частина — два варіанти кабіни для екіпажу: дво- чи чотиридверні;

спеціалізовані варіанти — бронеавтомобіль може перетворитись у носій для міномета TREMOS або для перевезення РЛС Giraffe 1X.

"Обидві ці країни, звісно, зацікавлені у випробуваннях в бойових умовах своїх нових броньовиків – тож могли передати нам кілька штук", — написав Харук.

Sisu GTP 4×4 — випробування у складних умовах

Sisu GTP 4×4 проти іншої техніки ЗСУ

На західному профільному порталі Army Recognition є детальна інформація про можливості Sisu GTP. Крім того, у мережі є відкриті дані про бронеавтомобілі, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Можна порівняти нову техніку, яка потрапила у 8 полк ССО, з іншою технікою Сил оборони, наприклад, з українським Kozak-2 та американським HMMWV M1151.

Бронетехніка ЗСУ — порівняння Sisu GTP 4×4 з Kozak-2 та HMMWV Фото: Фокус

Бачимо, що фінський бронеавтомобіль "виграє" у вантажопідйомності, оскільки перевозить більше, ніж вказані аналоги — 5 т проти 4 т у Kozak-2 та 2 т у HMMWV M1151. При цьому він дещо повільніший і має менший запас ходу. Місткість відсіку для десантування — така ж як в українського виробу, але рівень захисту дещо нижчий, показує таблиця.

Зазначимо, восени 2025 року Сили оборони України ЗСУ отримали українські бронеавтомобілі Inguar-3. Техніка надійшла у 18 бригаду НГУ: бійці отримали можливість протестувати новий виріб у бойових умовах.

Нагадуємо, українські виробники передали Збройним силам евакуаційний автомобіль "Новатор", здатний перевозити до п'яти поранених.