ССО получили новый бронеавтомобиль Sisu GTP 4х4: почему "выигрывает" у Kozak-2 и HMMWV (видео)

Бойцы 8 полка Сил специальных операций получили бронеавтомобиль Sisu GTP 4х4 финской компании Sisu Auto, обратил внимание военный историк Андрей Харук. До сих пор подобную технику покупали две западные страны и официально не известно, чтобы ее передавали Вооруженным силам Украины. Что известно о новом образце военной техники ВСУ и похожа ли она на украинские и американские аналоги?

Информация о появлении в ВСУ бронеавтомобиля Sisu GTP 4х4 появилась 27 апреля. На фото, опубликованном на странице Facebook эксперта, видим машину с флагом подразделения и бойцов рядом с новой техникой. Между тем видео с неустановленного места опубликовал российский Z-блогер, которого заинтересовал бронеавтомобиль Сил обороны. Запись длится около 10 секунд: неизвестный оператор показывает машину снаружи и изнутри.

Бронеавтомобиль ВСУ — как выглядит Sisu GTP 4x4

Военный историк подтвердил, что официально не известно о поступлении Sisu GTP 4x4 от партнеров. На сегодня можно сказать, что есть минимум одна машина, и об объемах поставки данных нет. В личном блоге Харук рассказал об основных характеристиках бронетехники, которая, как выяснилось, производится в Финляндии, а создали ее для армии Латвии.

Бронетехника ВСУ — характеристики Sisu GTP 4×4

Эксперт сообщил, что на сегодня только две страны официально имеют на вооружении Sisu GTP 4x4 — это Швеция и Финляндия. Первый заказ появился в 2020 году. Согласно его данным, по состоянию на конец 2025 года Финляндия получила 44 ед. Кроме того, известно о двух совместных соглашениях в 2025 году: на 260 ед., из них 20 уже получила Швеция, и на еще 300 ед. Ко всему, Швеция получила неустановленное количество машин радиационно-химической разведки. Заметим, подсчеты показывают, что в состоянии готовности могут быть около 64 ед. Sisu GTP суммарно в Финляндии и Швеции: с обеими Украина подписала соглашения о военной поддержке и от обеих получает технику для ВСУ.

Основные характеристики Sisu GTP 4×4:

физические размеры — вес 16,5 т, длина 6 м, ширина 2,5 м, высота 2,55 м, клиренс 40 см;

грузоподъемность — 5 т;

скорость — более 100 км/ч;

запас хода — 700 км;

двигатель — дизельный шестицилиндровый Mercedes-Benz OM926;

защита — броня 1-го уровня STANAG 4569, которая выдерживает попадание пули калибра 7,62х51 мм с расстояния в 30 м;

конструкция — модульная, то есть имеем три части, две из которых можно менять в зависимости от потребности. Передняя, водительская часть, не меняется. Задняя часть может превращаться в модуль для десанта, грузовой или специализированный. Вместимость для десанта — до 10 человек. Средняя часть — два варианта кабины для экипажа: двух- или четырехдверные;

специализированные варианты — бронеавтомобиль может превратиться в носитель для миномета TREMOS или для перевозки РЛС Giraffe 1X.

"Обе эти страны, конечно, заинтересованы в испытаниях в боевых условиях своих новых броневиков — поэтому могли передать нам несколько штук", — написал Харук.

Sisu GTP 4×4 — испытания в сложных условиях

Sisu GTP 4×4 против другой техники ВСУ

На западном профильном портале Army Recognition есть подробная информация о возможностях Sisu GTP. Кроме того, в сети есть открытые данные о бронеавтомобилях, которые находятся на вооружении ВСУ. Можно сравнить новую технику, которая попала в 8 полк ССО, с другой техникой Сил обороны, например, с украинским Kozak-2 и американским HMMWV M1151.

Бронетехника ВСУ — сравнение Sisu GTP 4×4 с Kozak-2 и HMMWV Фото: Фокус

Видим, что финский бронеавтомобиль "выигрывает" в грузоподъемности, поскольку перевозит больше, чем указанные аналоги — 5 т против 4 т у Kozak-2 и 2 т у HMMWV M1151. При этом он несколько медленнее и имеет меньший запас хода. Вместимость отсека для десантирования — такая же, как у украинского изделия, но уровень защиты несколько ниже, показывает таблица.

Отметим, осенью 2025 года Силы обороны Украины ВСУ получили украинские бронеавтомобили Inguar-3. Техника поступила в 18 бригаду НГУ: бойцы получили возможность протестировать новое изделие в боевых условиях.

Напоминаем, украинские производители передали Вооруженным силам эвакуационный автомобиль "Новатор", способный перевозить до пяти раненых.