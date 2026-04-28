У Києві працює ППО: місто перебуває під атакою російських дронів

Російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У місті чутно вибухи, міська влада підтверджує роботу ППО.

Зокрема, вибухи було чутно на правому березі. Це підтверджують кореспонденти Фокусу.

Також про роботу ППО в Оболонському районі повідомив міський голова Віталій Кличко. А голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що місто атакують безпілотники.

Моніторинговий Telegram-канал "єРадар" повідомляв про щонайменше два безпілотники у бік Києва.

Також місцеві канали пишуть про дим, який здіймається у місті, ймовірно, після збиття безпілотника. Вони також публікують фото диму, де видно, що дим йде з однієї з будівель.

Також на відео помітно, що дрони літають дуже низько над будинками.

Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що в Шевченківському районі було зафіксоване влучання в недобудову. Натомість Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.

Він також підтвердив, що уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.

28 квітня стало відомо, що російська авіація завдала удару по території Сумської області, внаслідок чого постраждали люди. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура Ямпільської громади.

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку "Шахедів" РФ на Україну, яка відбулась в ніч на 24 квітня. Близько 2 год у мережі повідомили про влучання російських дронів у Одесі. На фото та відео з місця подій показали палаючі місцевість та будинок, який обвалився від удару: рятувальники шукали людей між завалами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що РФ запустила 107 БпЛА різних типів та дві балістичних ракети (з-під Ростова). Сили ППО збили 96 БпЛА, при цьому є влучання у дев'яти локаціях і падіння уламків — у двох.

Нагадуємо, 22 квітня відбувся черговий обстріл Києва, під час якого над столицею помітили не лише "Шахеди", а й повітряні кулі.