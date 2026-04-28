В Киеве работает ПВО: город находится под атакой российских дронов

Российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В городе слышны взрывы, городские власти подтверждают работу ПВО.

В частности, взрывы были слышны на правом берегу. Это подтверждают корреспонденты Фокуса.

Также о работе ПВО в Оболонском районе сообщил городской голова Виталий Кличко. А глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что город атакуют беспилотники.

Мониторинговый Telegram-канал "еРадар" сообщал о как минимум двух беспилотниках в сторону Киева.

Также местные каналы пишут о дыме, который поднимается в городе, вероятно, после сбивания беспилотника. Они также публикуют фото дыма, где видно, что дым идет из одного из зданий.

Также на видео заметно, что дроны летают очень низко над домами.

Председатель КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что в Шевченковском районе было зафиксировано попадание в недострой. Зато Кличко уточнил, что в результате падения обломков БПЛА произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший.

Он также подтвердил, что обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар.

28 апреля стало известно, что российская авиация нанесла удар по территории Сумской области, в результате чего пострадали люди. Под обстрел попала гражданская инфраструктура Ямпольской громады.

Отметим, Фокус писал о ночной атаке "Шахедов" РФ на Украину, которая состоялась в ночь на 24 апреля. Около 2 часов в сети сообщили о попадании российских дронов в Одессе. На фото и видео с места событий показали горящие местность и дом, который обвалился от удара: спасатели искали людей между завалами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ запустила 107 БПЛА различных типов и две баллистических ракеты (из-под Ростова). Силы ПВО сбили 96 БпЛА, при этом есть попадания в девяти локациях и падение обломков — в двух.

Напоминаем, 22 апреля состоялся очередной обстрел Киева, во время которого над столицей заметили не только "Шахеды", но и воздушные шары.