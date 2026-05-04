Міноборони хоче перейти до "конкретної" мобілізації: залучатимуть представників певних професій

Міністерство оборони працює над системними змінами до мобілізації. Одне з запропонованих рішень замінити систему мобілізації всіх на залучення для закриття конкретних потреб.

Також планується провести низку змін, які б дозволяли виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Про це йдеться у відповіді Міноборони виданню hromadske.

Зміни у ВЛК

У Міноборони зазначили, що процедура ВЛК постійно змінюється. Наразі додається цифровізація, а також оптимізуються правила проведення медоглядів.

"Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому", — йдеться у відповіді Міноборони.

Відео дня

Водночас ВЛК визначає лише придатність до служби. Тож без скарг та медичних документів про серйозні проблеми може бути проведено базовий огляд лікаря і винесено висновок про придатність. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров’я, його можна оскаржити в досудовому порядку (у регіональній або Центральній ВЛК) або через суд.

Загалом за 2025 рік було проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. Після цього було змінено понад 130 голів ВЛК.

Які ще зміни готують у Міноборони

У відповіді Міноборони також надали перелік з частини кроків, які плануються здаля того, щоб підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання.

Йдеться про плани:

Вдосконалити обмін даними між системою "Оберіг", базами даних Нацполіції й Держприкордонслужби (щоб забезпечити миттєву перевірку актуального статусу особи на блокпостах і пунктах пропуску);

Забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету в "Резерв+" (що дасть змогу актуалізувати контактні дані й місце проживання без особистого відвідування ТЦК);

Впровадити доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів у цивільних закладах охорони здоров’я (щоб об’єктивно оцінювати стан здоров’я й уникати помилок під час визначення придатності);

Перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони;

Завдяки інтеграції реєстрів забезпечити відображення в системі "Оберіг" інформації про цивільну професію, освіту й реальний стан здоров'я військовозобов'язаного для ефективного планування ресурсу;

Відпрацювати чіткий механізм взаємодії між ТЦК та СП, Нацполіцією та органами військового управління.

Як результат цієї реформи у Міноборони очікують запровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних. Це має підвищити ефективність мобілізації, а також знизити соціальну напругу.

Раніше повідомлялося, що в Україні представники ТЦК можуть перевіряти спортзали, щоб виявляти чоловіків, які можуть уникати мобілізації. Про це заявив голова громадської ради при Міноборони Юрій Гудименко. За його словами, йдеться, зокрема, про тих, хто може мати фіктивну бронь і не перебуває на роботі. Також у Міноборони планують навести порядок у роботі ТЦК, які потрапляють у скандали через перевищення повноважень.

На тлі нестачі особового складу українська влада допускає перегляд підходів до бронювання, адже працівників підприємств розглядають як потенційний ресурс для поповнення ЗСУ.

Фокус писав, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни до правил бронювання через зловживання. Водночас офіційних рішень наразі не ухвалено.