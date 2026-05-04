Минобороны хочет перейти к "конкретной" мобилизации: будут привлекать представителей определенных профессий

Министерство обороны работает над системными изменениями к мобилизации. Одно из предложенных решений заменить систему мобилизации всех на привлечение для закрытия конкретных потребностей.

Также планируется провести ряд изменений, которые бы позволяли исправить допущенные ошибки при прохождении военно-врачебных комиссий, а также повысить качество мобилизационного ресурса. Об этом говорится в ответе Минобороны изданию hromadske.

Изменения в ВЛК

В Минобороны отметили, что процедура ВВК постоянно меняется. Сейчас добавляется цифровизация, а также оптимизируются правила проведения медосмотров.

"Сейчас идет активная работа по анализу погрешностей и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработки системного решения, что позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.

В то же время ВВК определяет только пригодность к службе. Поэтому без жалоб и медицинских документов о серьезных проблемах может быть проведен базовый осмотр врача и вынесено заключение о пригодности. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.

Всего за 2025 год было проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. После этого было изменено более 130 председателей ВВК.

Какие еще изменения готовят в Минобороны

В ответе Минобороны также предоставили перечень из части шагов, которые планируются для того, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медконтроля и обучения.

Речь идет о планах:

Усовершенствовать обмен данными между системой "Оберіг", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска);

Обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+" (что позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК);

Внедрить доступ врачей ВЛК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении пригодности);

Перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны;

Благодаря интеграции реестров обеспечить отображение в системе "Оберіг" информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса;

Отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

Как результат этой реформы в Минобороны ожидают введения системы таргетированного оповещения военнообязанных. Это должно повысить эффективность мобилизации, а также снизить социальное напряжение.

Ранее сообщалось, что в Украине представители ТЦК могут проверять спортзалы, чтобы выявлять мужчин, которые могут избегать мобилизации. Об этом заявил председатель общественного совета при Минобороны Юрий Гудименко. По его словам, речь идет, в частности, о тех, кто может иметь фиктивную бронь и не находится на работе. Также в Минобороны планируют навести порядок в работе ТЦК, которые попадают в скандалы из-за превышения полномочий.

На фоне нехватки личного состава украинская власть допускает пересмотр подходов к бронированию, ведь работников предприятий рассматривают как потенциальный ресурс для пополнения ВСУ.

Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают возможные изменения в правила бронирования из-за злоупотреблений. В то же время официальных решений пока не принято.