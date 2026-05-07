Кремль погрожує ударами по Києву 9 травня: у ЄС відповіли, чи евакуйовуватимуть дипломатів

Європейський Союз не планує евакуйовувати дипломатичний персонал із Києва, попри погрози та заяви з боку Росії напередодні 9 травня. У Єврокомісії наголосили, що подібна риторика Кремля є частиною тактики тиску та ескалації, однак вона не вплине на присутність ЄС в українській столиці.

Як заявив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні під час брифінгу 7 травня, Євросоюз не змінюватиме своєї позиції щодо роботи в Києві, незважаючи на чергові погрози з боку Москви. Його промову передає видання "Новини.LIVE".

Під час брифінгу журналісти поцікавилися реакцією ЄС на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка повідомила, що іноземним дипломатичним представництвам нібито направили ноту із закликом забезпечити швидку евакуацію дипломатичного та іншого персоналу з Києва напередодні так званого "Дня перемоги" у Москві.

У відповідь Ануар Ель Ануні зазначив, що Єврокомісія традиційно не коментує дипломатичне листування, однак підтвердив незмінність позиції ЄС щодо присутності в Україні. За його словами, публічні погрози Росії атакувати Київ є частиною "безрозсудної ескалаційної тактики".

Відео дня

Речник Єврокомісії наголосив, що Росія вкотре намагається перекласти відповідальність за власну агресію на Україну. Він підкреслив, що саме Москва продовжує війну та щоденні атаки на українські міста.

За словами Ель Ануні, удари по Києву та інших регіонах України вже давно стали щоденною реальністю. Він також нагадав, що за останні роки російські атаки неодноразово пошкоджували дипломатичні представництва у столиці, зокрема й делегацію Європейського Союзу.

"За останні роки Росія своїми необачними атаками вже пошкодила кілька дипломатичних місій у Києві, зокрема й делегацію ЄС. Російські війська щодня завдають ударів по Києву та інших містах України, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру", — зауважив він.

У Єврокомісії додали, що Росія продовжує обстрілювати українські міста, внаслідок чого гинуть мирні жителі та руйнується цивільна інфраструктура. Водночас, попри неодноразові заклики України до припинення вогню та мирного врегулювання, зокрема останні ініціативи президента Володимира Зеленського, Кремль, як заявили в ЄС, не демонструє реального наміру завершити війну й натомість лише посилює ескалацію.

Нагадаємо, що ввечері 6 травня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про можливу "відповідь" по Києву у разі атак на Москву під час заходів до 9 травня. Зокрема вона розповіла, що дипломатичним місіям та міжнародним організаціям направили спеціальну ноту з попередженням про можливе загострення безпекової ситуації. Ба більше,у заяві російська сторона пригрозила можливістю атак по "центрах ухвалення рішень" у Києві.

Крім того, видання Rzeczpospolita писало, що Путін може навмисно провокувати Україну на завдавання ударів по Москві 9 травня, саме тому ЗС РФ проігнорували пропозицію України про тимчасове перемир'я в ніч з 5 на 6 травня.

Також Фокус писав, в ефірі російського телебачення показали карту з нібито цілями для "удару відплати", серед яких — будівлі Верховної Ради, Кабміну, СБУ, а також посольства США, Британії, Франції, Німеччини, Японії, Латвії та інших держав. Пропагандисти заявляли про намір завдати "результативного та ефективного" удару, а також згадували вулицю Банкову, урядовий квартал і низку центральних районів Києва як можливі цілі.