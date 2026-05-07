Кремль угрожает ударами по Киеву 9 мая: в ЕС ответили, будут ли эвакуировать дипломатов

Европейский Союз не планирует эвакуировать дипломатический персонал из Киева, несмотря на угрозы и заявления со стороны России накануне 9 мая. В Еврокомиссии отметили, что подобная риторика Кремля является частью тактики давления и эскалации, однако она не повлияет на присутствие ЕС в украинской столице.

Как заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни во время брифинга 7 мая, Евросоюз не будет менять своей позиции относительно работы в Киеве, несмотря на очередные угрозы со стороны Москвы. Его речь передает издание "Новости.LIVE".

Во время брифинга журналисты поинтересовались реакцией ЕС на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая сообщила, что иностранным дипломатическим представительствам якобы направили ноту с призывом обеспечить быструю эвакуацию дипломатического и другого персонала из Киева накануне так называемого "Дня победы" в Москве.

В ответ Ануар Эль Ануни отметил, что Еврокомиссия традиционно не комментирует дипломатическую переписку, однако подтвердил неизменность позиции ЕС относительно присутствия в Украине. По его словам, публичные угрозы России атаковать Киев являются частью "безрассудной эскалационной тактики".

Відео дня

Представитель Еврокомиссии отметил, что Россия в очередной раз пытается переложить ответственность за собственную агрессию на Украину. Он подчеркнул, что именно Москва продолжает войну и ежедневные атаки на украинские города.

По словам Эль Ануни, удары по Киеву и другим регионам Украины уже давно стали ежедневной реальностью. Он также напомнил, что за последние годы российские атаки неоднократно повреждали дипломатические представительства в столице, в том числе и делегацию Европейского Союза.

"За последние годы Россия своими опрометчивыми атаками уже повредила несколько дипломатических миссий в Киеве, в том числе и делегацию ЕС. Российские войска ежедневно наносят удары по Киеву и другим городам Украины, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру", — отметил он.

В Еврокомиссии добавили, что Россия продолжает обстреливать украинские города, в результате чего гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура. В то же время, несмотря на неоднократные призывы Украины к прекращению огня и мирному урегулированию, в частности последние инициативы президента Владимира Зеленского, Кремль, как заявили в ЕС, не демонстрирует реального намерения завершить войну и вместо этого только усиливает эскалацию.

Напомним, что вечером 6 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном "ответе" по Киеву в случае атак на Москву во время мероприятий к 9 мая. В частности она рассказала, что дипломатическим миссиям и международным организациям направили специальную ноту с предупреждением о возможном обострении ситуации с безопасностью. Более того, в заявлении российская сторона пригрозила возможностью атак по "центрам принятия решений" в Киеве.

Кроме того, издание Rzeczpospolita писало, что Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая, именно поэтому ВС РФ проигнорировали предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

Также Фокус писал, в эфире российского телевидения показали карту с якобы целями для "удара возмездия", среди которых — здания Верховной Рады, Кабмина, СБУ, а также посольства США, Британии, Франции, Германии, Японии, Латвии и других государств. Пропагандисты заявляли о намерении нанести "результативный и эффективный" удар, а также упоминали улицу Банковую, правительственный квартал и ряд центральных районов Киева как возможные цели.