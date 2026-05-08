Справа не в параді: військовий експерт пояснив, навіщо РФ перемир'я

Тема перемир'я, яке Росія в односторонньому порядку оголосила 8-9 травня — це спосіб вирішити низку власних завдань, а не реальне прагнення до припинення вогню.

Таку думку в ефірі каналу "Київ24" висловив спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, з політичного погляду росіяни хочуть продемонструвати певні сигнали, і йдеться тут зовсім не про Україну і навіть не про громадян РФ.

"Вони через телебачення, інтернет же відключений, будуть показувати, як Росія готова проводити паради, йти на мирні переговори. Власне, для того, щоб звинуватити вже перед своїми і не тільки перед своїми виборцями, громадянами, Україну в тому, що вона порушила так зване перемир'я", — підкреслив військовий.

Експерт констатує, що Україна сьогодні активно працює по потужностях РФ, знижуючи її здатність завдавати ударів, продовжувати терористичну війну. Приклад цьому — сьогоднішня неспокійна ніч у деяких російських регіонах, за що варто дякувати Силам оборони.

Україна, за великим рахунком, відповіла цими ударами на порушення Росією режиму тиші, оголошеного з 6 травня президентом Володимиром Зеленським.

Другий момент — військовий. Пауза на фронті потрібна Росії не для того, щоб забрати загиблих або евакуювати поранених, а для максимального завезення в сіру зону свіжих сил і їх інфільтрації. Сьогодні ця тактика активно використовується РФ. А потім після 9-10 травня ворог знову спробує продовжити активні бойові дії.

Крім того, за цей час Росія планує накопичити ракетні та дронові запаси.

"Тож нічого нового ми не побачили і не почули і пам'ятаємо класичне в усі часи "росіяни завжди брешуть"", — підсумував Братчук.

